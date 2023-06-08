Байден заявил, что Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления ВСУ

Президент США Джо Байден заявил, что западные страны сделали всё возможное, чтобы подготовить Вооружённые силы Украины к контрнаступлению.

Об этом американский лидер сказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Мы сделали всё, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их», — цитирует его ТАСС.

Байден добавил, что Вашингтон настроен «оптимистично» относительно украинского наступления.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.