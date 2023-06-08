Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Байден заявил, что Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления ВСУ

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что западные страны сделали всё возможное, чтобы подготовить Вооружённые силы Украины к контрнаступлению.
Байден заявил, что Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления ВСУ
  • AP
  • © Jim Watson

Об этом американский лидер сказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Мы сделали всё, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их», — цитирует его ТАСС.

Байден добавил, что Вашингтон настроен «оптимистично» относительно украинского наступления.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить