Кадыров сообщил, что под Кременной в ЛНР разбита ДРГ десантно-штурмовых войск Украины
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Была разбита ДРГ 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины», — говорится в сообщении.
По словам Кадырова, в результате атаки бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали шесть военных ВСУ, а ещё пятерых взяли в плен.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов в районе населённого пункта Кузьмино в ДНР и на Времевском выступе.