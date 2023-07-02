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Кадыров сообщил, что под Кременной в ЛНР разбита ДРГ десантно-штурмовых войск Украины

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в районе Кременной в Луганской Народной Республике была разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины.
Кадыров сообщил, что под Кременной в ЛНР разбита ДРГ десантно-штурмовых войск Украины
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Была разбита ДРГ 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины», — говорится в сообщении.

По словам Кадырова, в результате атаки бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали шесть военных ВСУ, а ещё пятерых взяли в плен.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов в районе населённого пункта Кузьмино в ДНР и на Времевском выступе.

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