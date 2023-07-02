Кадыров сообщил, что под Кременной в ЛНР разбита ДРГ десантно-штурмовых войск Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в районе Кременной в Луганской Народной Республике была разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«Была разбита ДРГ 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины», — говорится в сообщении.

По словам Кадырова, в результате атаки бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали шесть военных ВСУ, а ещё пятерых взяли в плен.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов в районе населённого пункта Кузьмино в ДНР и на Времевском выступе.