«Южная» группировка нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на трёх направлениях

Начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях.