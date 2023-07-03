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«Южная» группировка нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на трёх направлениях

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Начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях.

Об этом информирует РИА Новости.

«Расчётом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поражён командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Предтечино», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов противника в районе населённого пункта Красное.

Днём ранее военнослужащие группировки войск «Центр» отразили атаку ВС Украины на Краснолиманском направлении.

Также в Минобороны Украины признали продвижение ВС России на нескольких направлениях.

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