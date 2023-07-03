«Южная» группировка нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на трёх направлениях
Об этом информирует РИА Новости.
«Расчётом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поражён командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Предтечино», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов противника в районе населённого пункта Красное.
Днём ранее военнослужащие группировки войск «Центр» отразили атаку ВС Украины на Краснолиманском направлении.
Также в Минобороны Украины признали продвижение ВС России на нескольких направлениях.