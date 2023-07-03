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МО: ВС России отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества

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Военнослужащие группировки «Центр» отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.
МО: ВС России отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества отражена атака подразделений при поддержке техники 67-й механизированной бригады ВСУ», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что в результате стрелкового боя и огневой поддержки артиллерии бойцы ВСУ отошли, понеся потери в технике и живой силе.

Ранее стало известно, что танковые экипажи ЦВО уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, используя новый тактический приём.

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