МО: ВС России отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Военнослужащие группировки «Центр» отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества отражена атака подразделений при поддержке техники 67-й механизированной бригады ВСУ», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что в результате стрелкового боя и огневой поддержки артиллерии бойцы ВСУ отошли, понеся потери в технике и живой силе.

Ранее стало известно, что танковые экипажи ЦВО уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, используя новый тактический приём.