МО: ВС России отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества
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Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«В районе Серебрянского лесничества отражена атака подразделений при поддержке техники 67-й механизированной бригады ВСУ», — цитирует его ТАСС.
Он уточнил, что в результате стрелкового боя и огневой поддержки артиллерии бойцы ВСУ отошли, понеся потери в технике и живой силе.
Ранее стало известно, что танковые экипажи ЦВО уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, используя новый тактический приём.