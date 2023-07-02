«Завершено уничтожение подразделений»: в Минобороны сообщили о ликвидации частей ВСУ в районе Антоновского моста

Российские военные завершили уничтожение подразделений ВСУ, которые ранее высадились на острове Антоновский в районе Антоновского моста, сообщает Минобороны. Кроме того, на Херсонском направлении уничтожены две гаубицы М777 производства США. В Запорожской области сбит украинский Су-25, перехвачены четыре снаряда HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Части ВСУ в районе Антоновского моста окончательно уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны.

«На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста», — говорится в сводке военного ведомства.

Также на этом направлении уничтожены два автомобиля и две гаубицы М777 производства США.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об уничтожении украинских боевиков, укрывшихся под Антоновским мостом.

«Минувшей ночью военнослужащие группировки войск «Днепр» окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках», — отмечал он.

Ситуация в зоне СВО

В течение суток украинские военные пытались наступать на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

Отмечается, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили 11 атак противника в ряде населённых пунктов.

Уничтожены шесть танков, восемь БМП, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица «Гвоздика». Ликвидированы до 360 украинских военнослужащих.

Также в районах населённых пунктов Северск и Григоровка уничтожены склады боеприпасов.

Группировка войск «Центр» ударами авиации артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразила три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ. Уничтожены до 95 украинских военных, а также танк, две БМП, боевая бронированная машина, две гаубицы Д-30 и пикап.

В свою очередь, группировка войск «Восток» отразила атаку противника в районе Никольского Донецкой Народной Республики. На Времевском выступе уничтожена украинская ДРГ, также нанесено огневое поражение ВСУ в Макаровке.

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На Запорожском направлении группировка войск «Восток» нанесла удар по скоплениям военных и техники ВСУ в районах Пятихатки и Мирного. Уничтожены один танк, две БМП, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица FH70. До 150 украинских военнослужащих были убиты и ранены.

Как сообщает Минобороны, подразделения Западной группировки войск отразили две атаки противника на Купянском направлении. Были поражены живая сила и техника 14-й и 37-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, пресечена деятельность украинской ДРГ в Луганской Народной Республике.

В Запорожской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский Су-25. Перехвачены четыре снаряда HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

«В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населённых пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина готовится ко второму этапу контрнаступления. По его словам, оно может начаться «со дня на день».

Рогов отметил, что ВСУ проводят маневрирование и переброску войск вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском фронте, пытаясь запутать российскую разведку. Также за последние четыре недели украинские военные проводили разведки боем, изучали варианты наступления и прорыва российской обороны.

Кроме того, Рогов сообщил, что британские спецслужбы курируют готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, она может произойти до саммита НАТО, который состоится в середине июля.