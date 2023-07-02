«Сработала наша система ПВО»: в Белгородской области сообщили о сбитом БПЛА самолётного типа

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолётного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет. Также российские военные уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артёмовском. На Южно-Донецком направлении были поражены миномётный расчёт ВСУ, гаубица «Мста-Б» и пикап с националистами.

Российские военные нанесли поражение наступающим силам ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«При поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районах между Равнополем и Макаровкой», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Кроме того, были поражены силы ВСУ в районах Пречистовки, Макаровки и Новодонецкого на Южно-Донецком направлении. Уничтожены миномётный расчёт противника, гаубица «Мста-Б» и пикап с националистами.

Также российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артёмовском.

«Уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», — сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Сбитые беспилотники

Система ПВО Белгородской области сбила беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолетного типа», — написал он в Telegram.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Гладков также рассказал о ряде обстрелов в регионе, которые произошли 1 июля. В частности, 14 снарядов было выпущено по селу Щетиновка, 12 — по селу Карабаново. Также ВСУ выпустилил 24 единицы различных боеприпасов по Волоконовскому району, 6 миномётных снарядов — по сёлам Новая Таволжанка и Терезовка в Шебекинском городском округе. В ряде сёл также были сбиты беспилотники. В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет.

Подготовка провокации Украины на ЗАЭС

Украинские военные намерены принять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления», — заявил он.

Также по теме «Очередной теракт»: Захарова заявила о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС Киевский режим может вести подготовку к очередному теракту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она...

По словам Рогова, наступление может начаться «со дня на день». Он отметил, что ВСУ проводят маневрирование и переброску войск вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском фронте, пытаясь запутать российскую разведку.

Как отметил Рогов, за последние четыре недели украинские военные проводили разведки боем, изучали варианты наступления и прорыва российский обороны.

Также Рогов сообщил о подготовке киевским режимом провокации на Запорожской АЭС. По его словам, это может произойти до саммита НАТО, который пройдёт в середине июля. По словам Рогова, за провокацией могут стоять британские спецслужбы.

«По имеющейся у меня информации, за разработкой сценария по ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС стоят именно британские спецслужбы. По крайней мере, именно они курируют данную провокацию по линии главного управления разведки Минобороны Зеленского и СБУ», — сообщил он РИА Новости.

Ранее о подготовке теракта на ЗАЭС Киевом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она привела данные о размещении в Киеве дополнительных устройств для измерения радиации, а также о начале учений на случай аварии на ЗАЭС в ряде украинских регионов.

«Киевские власти готовятся совершить очередной теракт», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ситуация в Белогоровке

Тем временем бойцы Южной группировки войск в районе Белогоровки в ЛНР обратились к украинским военным с призывом сложить оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все-таки правительство их фашистское заставляет народ. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим женам и детям домой», — заявил боец с позывным Бага.

Ранее разведчики 85-й бригады Южной группировки войск ВС России совершили налёт на опорный пункт ВСУ у Белогоровки.

«Поступила задача на подавление противника. Мы выполнили её. Заходили по тропам, заняли позиции и по команде начали работать. Они не ждали, а мы зашли тихо в ночи и заняли позиции. Открыли огонь», — рассказал боец с позывным Демон.