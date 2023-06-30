«Очередной теракт»: Захарова заявила о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС

Киевский режим может вести подготовку к очередному теракту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала публикации о размещении в Киеве дополнительных устройств для измерения радиации, а также о начале на подконтрольной киевскому режиму территории учений на случай аварии на ЗАЭС. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что публикации о якобы намерениях Москвы «взорвать» станцию укладываются в стиль действий Киева, который «любой бред выдаёт как самую актуальную задачу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о возможности подготовки Киевом теракта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В своём Telegram-канале дипломат привела данные о размещении в Киеве дополнительных устройств для измерения радиации, а также о начале учений на случай аварии на ЗАЭС в ряде украинских регионов.

«Киевские власти готовятся совершить очередной теракт», — написала Захарова в Telegram.

Ранее в тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов о якобы имеющихся у России намерениях «взорвать» ЗАЭС. Эти сведения министр назвал враньём.

«Это вписывается в стиль действий нынешнего украинского руководства, которое любой бред выдаёт как самую актуальную задачу на сегодня и требует от Запада поддерживать эти бредовые инициативы», — сказал Лавров в ходе брифинга.

О старте учений на случай аварии на ЗАЭС 29 июня заявил глава областной военной администрации временно контролируемой боевиками части Запорожской области Юрий Малашко.

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По его словам, целью этих мероприятий являлось якобы слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на атомной станции.

О риске провокаций на ЗАЭС со стороны Киева заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, инфраструктурная диверсия ВСУ на Каховской ГЭС продемонстрировала угрозу украинских провокаций «в полный рост».

На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва распространила в ООН письмо, в котором призвала Генсека организации заставить Киев воздержаться от провокаций на ЗАЭС.

«Не дай бог они решатся спровоцировать аварию на обстреливаемой украинцами ЗАЭС, от чего погибнет и пострадает очень много людей во всей Европе», — сказал Небензя.

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Кроме того, о «высочайшем» уровне напряжения в районе ЗАЭС ранее заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. 10 июня в эфире «Соловьёв Live» он рассказал, что за предшествующий месяц зафиксировано и пресечено более 100 попыток проникновения беспилотников на прилежащую к Запорожской атомной станции территорию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что провокации Киева могут быть связаны с провалами ВСУ в ходе контрнаступления.

«Мы видим попытку заместить этот провал какими-то действиями. Провокации с плотиной и какие-либо ещё возможные преступные деяния, которые отвлекут общественность от того, что Украина полностью проваливается и у них ничего не получается», — отметил депутат в беседе с RT.

В свою очередь, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT выразил уверенность, что от Киева можно ожидать любых шагов.

«Нет такой подлости, на которую они не пойдут для того, чтобы показать свою значимость для Запада, для того, чтобы показать, что Россия «нарушает» все нормы. Я не уверен, что они на самой ЗАЭС могут совершить какую-нибудь провокацию, взрыв, но то, что они могут сделать атомную грязную бомбу и взорвать её где-нибудь, — это запросто, потому что у них для этого есть все возможности», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, Киев располагает отработанным ядерным топливом на Чернобыльской АЭС и несколькими хранилищами, в частности на Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Литовкин не исключил, что украинская сторона может «собрать это топливо в какую-нибудь ёмкость и взорвать его, рассыпав по земле радиоактивные заражающие элементы, и обвинить в этом Россию».

«Запад всегда примет сторону Украины. Предупреждение Захаровой вполне своевременно», — заключил эксперт.