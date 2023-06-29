Киевский режим объявил о начале учений на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС

На временно контролируемой киевским режимом части Запорожской области объявили о начале учений на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС.

Как сообщает URA.RU, об этом заявил назначенный киевским режимом глава областной военной администрации временно контролируемой боевиками части Запорожской области Юрий Малашко в своём Telegram.

«Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области... Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС», — сказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский террористический режим рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС.

10 июня стало известно, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.