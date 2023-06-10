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«Росэнергоатом»: за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС

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Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что за последний месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Запорожскую АЭС.
«Росэнергоатом»: за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС
  • РИА Новости

«Всего примерно за последний месяц мы фиксировали и пресекали более 100 попыток проникновения на территорию, прилежащую к Запорожской атомной станции, беспилотных летательных аппаратов», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Карчаа добавил, что напряжение на объекте «высочайшее».

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что проверят информацию России об ударе украинских дронов-камикадзе по распределителю Запорожской ТЭС, прежде связанному с ЗАЭС.

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