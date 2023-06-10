«Росэнергоатом»: за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что за последний месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Запорожскую АЭС.

«Всего примерно за последний месяц мы фиксировали и пресекали более 100 попыток проникновения на территорию, прилежащую к Запорожской атомной станции, беспилотных летательных аппаратов», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Карчаа добавил, что напряжение на объекте «высочайшее».

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что проверят информацию России об ударе украинских дронов-камикадзе по распределителю Запорожской ТЭС, прежде связанному с ЗАЭС.