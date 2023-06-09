МАГАТЭ: эксперты проверят информацию об атаке дронов ВСУ на распределитель Запорожской ТЭС

Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределитель Запорожской ТЭС, прежде связанный с ЗАЭС, подвергся ударам дронов-камикадзе. Эксперты проверят данную информацию, сообщили в агентстве.

Заявление МАГАТЭ приводит ТАСС.

«Российская Федерация, которая в настоящее время контролирует станцию, сообщила в письме генеральному директору [МАГАТЭ Рафаэлю] Гросси, что в четверг и сегодня были нанесены «удары с использованием беспилотников-камикадзе» по распределительному устройству Запорожской ТЭС», — говорится в сообщении агентства.

Распределительное устройство в прошлом использовалось для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС, пока последняя такая линия электропередачи на 330 кВ не была повреждена.

Генеральный директор Гросси сообщил, что МАГАТЭ рассчитывает дать «независимую оценку этой информации». После этого нужно будет получить доступ к распределителю Запорожской ТЭС, отметили в МАГАТЭ.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что секретариат ООН и МАГАТЭ не реагируют на регулярные ноты об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины.

9 июня средства радиоэлектронной борьбы перехватили три украинских ударных беспилотника в районе Запорожской атомной электростанции.