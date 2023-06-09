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Российские средства РЭБ перехватили три ударных БПЛА ВСУ у Запорожской АЭС

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Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три украинских ударных беспилотника в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил представитель российских силовых структур.
Российские средства РЭБ перехватили три ударных БПЛА ВСУ у Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«Утром силами РЭБ были посажены три украинских БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что аппараты были обследованы специалистами, после чего было решено уничтожить их на месте.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев.

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