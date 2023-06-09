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Лавров: западные политики предпочитают не замечать нацистскую сущность режима Зеленского

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Западные геополитические инженеры предпочитают не замечать нацистскую сущность режима Владимира Зеленского, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: западные политики предпочитают не замечать нацистскую сущность режима Зеленского
  • Gettyimages.ru

Он обратил внимание на то, что ни на Западе, ни в секретариате ООН никто не вспоминает о многократных обстрелах Каховской ГЭС со стороны ВСУ.

Кроме того, секретариат ООН и МАГАТЭ не реагируют на регулярные ноты об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины, подчеркнул глава МИД России.

Сергей Лавров и ранее отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.

В Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».

Как писала американская газета The New York Times, нацистская символика, которую используют украинские военные, может осложнить для Запада проблему украинского конфликта и ставит под удар поддержку Киева западными странами.

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