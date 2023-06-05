Нацистская символика, которую используют украинские военные, может осложнить для Запада проблему украинского конфликта и ставит под удар поддержку Киева западными странами, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что пока что изображения нацистских символов не подорвали военную поддержку Украины.

«Однако это поставило дипломатов, западных журналистов и правозащитные группы в затруднительное положение: привлечение внимания к символике может сыграть на руку российской пропаганде», — пишет автор статьи, напоминая, что одной из задач спецоперации России является денацификация Украины.

Так, в апреле украинское Минобороны опубликовало в своём Twitter-аккаунте фотографию солдата с нашивкой дивизии СС «Мёртвая голова», которая совершала военные преступления и охраняла концлагеря во время Второй мировой войны.

Как пишет газета, когда она обратилась в Киев за комментариями по поводу этой фотографии, пост был удалён из соцсетей.

Кроме того, в прошлом месяце Госагентство по ЧС Украины разместило в соцсети фотографию работника службы экстренной помощи с символом «Чёрное солнце», известного как Зонненрад, «популярным среди неонацистов и сторонников превосходства белой расы», но и эта фотография была быстро удалена, говорится в материале.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.

В Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.