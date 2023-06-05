NYT: Киев рискует подорвать усилия Запада из-за нацистской символики в рядах ВСУ
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Издание отмечает, что пока что изображения нацистских символов не подорвали военную поддержку Украины.
«Однако это поставило дипломатов, западных журналистов и правозащитные группы в затруднительное положение: привлечение внимания к символике может сыграть на руку российской пропаганде», — пишет автор статьи, напоминая, что одной из задач спецоперации России является денацификация Украины.
Так, в апреле украинское Минобороны опубликовало в своём Twitter-аккаунте фотографию солдата с нашивкой дивизии СС «Мёртвая голова», которая совершала военные преступления и охраняла концлагеря во время Второй мировой войны.
Как пишет газета, когда она обратилась в Киев за комментариями по поводу этой фотографии, пост был удалён из соцсетей.
Кроме того, в прошлом месяце Госагентство по ЧС Украины разместило в соцсети фотографию работника службы экстренной помощи с символом «Чёрное солнце», известного как Зонненрад, «популярным среди неонацистов и сторонников превосходства белой расы», но и эта фотография была быстро удалена, говорится в материале.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.
В Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».
Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.