Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский террористический режим рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС.

«Режим Зеленского на фоне провала контрнаступления вынашивает несколько сценариев насчёт атомной станции. Это может быть ракетный удар, теракт или попытка захвата путём форсирования Днепра», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, соответствующая провокация может стать очередным пунктом в череде устроенных киевским режимом терактов, включая подрывы Каховской ГЭС и на аммиакопроводе «Тольятти-Одесса».

Он отметил, что режим уже пытается любой ценой получить согласие западных кураторов на данную провокацию и начинает заблаговременно во всём обвинять Россию.

Рогов считает, что Зеленский может предпринять шаги до саммита НАТО, который запланирован на середину июля.

10 июня стало известно, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.