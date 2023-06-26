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Экс-разведчик Риттер: ВСУ попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС и обвинить Россию

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Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что украинские боевики попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции и обвинить в этом Россию.
Экс-разведчик Риттер: ВСУ попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС и обвинить Россию
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — цитирует Риттера РИА Новости.

Он считает, что после разрушения дамбы Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский готов устроить катастрофу на ЗАЭС в попытке изменить ход боевых действий на фоне неудач украинской армии.

По его словам, украинская сторона может совершать ужасающие акты экологического терроризма.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT назвал бредом утверждения Киева о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС.

Российский министр отметил, что секретариаты ООН и МАГАТЭ не реагируют на регулярные ноты об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины.

9 июня средства радиоэлектронной борьбы перехватили три украинских ударных беспилотника в районе Запорожской атомной электростанции.

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