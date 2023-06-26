Лавров назвал бредом утверждения Киева о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT назвал бредом утверждения Киева о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС.

«Это бред. Мы уже многократно всё это комментировали. У нас ещё к слову «бред» иногда добавляют ссылку на определённого животного. Ну вот, он таким и является», — сказал Лавров.

Он назвал это «затасканной угрозой», которая многократно всплывает в медийном пространстве, прежде всего устами представителей киевского режима.

По словам Лаврова, это говорит только об одном: «Все эти люди натренированы, в том числе для ведения информационной войны, прежде всего англосаксами, поляками и даже прибалтами, которые для Украины стали старшими товарищами».

«Если результаты этих тренировок настолько плачевны, настолько неубедительны, то мне жаль тех денег, которые западные налогоплательщики тратят на выплату зарплат учителям, которые тренируют таких абсолютно неспособных и невменяемых учеников», — заявил глава МИД.

Лавров ранее отметил, что секретариаты ООН и МАГАТЭ не реагируют на регулярные ноты об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины.

9 июня средства радиоэлектронной борьбы перехватили три украинских ударных беспилотника в районе Запорожской атомной электростанции.