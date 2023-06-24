Конкретные шаги: Москва ждёт от МАГАТЭ мер по предотвращению ударов по ЗАЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов по предотвращению ударов по Запорожской АЭС. Об этом он заявил 23 июня на встрече с гендиректором МАГАТЭ. Ситуация вокруг ЗАЭС обострилась после заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что РФ якобы намеревается подорвать энергообъект. По мнению экспертов, за подобными обвинениями Киев может скрывать собственные агрессивные намерения.

Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов по предотвращению ударов по Запорожской АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв 23 июня на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Калининграде.

«Со своей стороны, А.Е. Лихачёв и другие выступающие сделали упор на том, что сейчас мы ожидаем от Секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры», — сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

В ходе беседы Лихачёв рассказал Гросси о мерах, предпринимаемых российской стороной для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая её водоснабжение после разрушения плотины Каховской ГЭС украинскими формированиями.

Гросси посетил ЗАЭС и назвал ситуацию на станции стабилизированной

«Гендиректор Агентства в ходе поездки на станцию (состоялась 15 июня. — RT) смог лично удостовериться, что гидротехнические сооружения ЗАЭС работают в штатном режиме, а запасов воды в пруду-охладителе достаточно для безопасного функционирования станции», — добавили в «Росатоме».

Отметим, что ситуация вокруг ЗАЭС обострилась после слов украинского президента Владимира Зеленского в недавнем интервью телеканалу NBC News о том, что РФ якобы намеревается подорвать Запорожскую АЭС, так как не заинтересована в безопасности на Украине. При этом никаких доказательств своим словам Зеленский не привёл.

В свою очередь, глава МВД Украины Игорь Клименко 23 июня объявил о намерении провести учения по отработке плана действий на случай утечки радиации. По словам министра внутренних дел, власти будут информировать население, проживающее в 50-километровой зоне от ЗАЭС, обо всех принимаемых мерах.

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В Кремле назвали ложью утверждение Зеленского, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что обвинения главы киевского режима преследуют цель очернить Россию и скрыть собственные преступные террористические действия. «В данном случае налицо очередная попытка очернить Россию, приписать нам несуществующие намерения», — подчеркнул Рябков.

23 июня в своём Telegram-канале вице-спикер Совета федерации Константин Косачёв назвал вполне реальным сценарий диверсии Киева на ЗАЭС.

«Примета со 100%-ной сбываемостью: если Киев в чём-то начинает обвинять Россию, значит, что-то задумал», — написал сенатор.

Косачёв связал вероятную украинскую диверсию на ЗАЭС с законопроектом, который 22 июня внесли в сенат США представители американских ястребов в лице конгрессменов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.

«Среди сценариев для атаки НАТО на Россию в документе значится не только применение ею ядерного оружия, но и «уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО». Блюменталь конкретно уточнил, что речь идёт об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. И ответ НАТО тоже будет предельно жёстким», — отметил Косачёв.

По словам сенатора, «мы видим абсолютно реалистичный сценарий, когда в руки киевских безумцев передают возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, для чего будет достаточно диверсии на ЗАЭС».

ЗАЭС

РИА Новости

© Константин Михальчевский

По теме возможной диверсии на АЭС на заседании СБ ООН высказался и постпред России при всемирной организации Василий Небензя. Он выразил надежду, что «западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы, которая может затронуть большую часть Европы».

RT обсудил с экспертами причины обострения ситуации вокруг Запорожской атомной энергостанции, а также последствия возможной агрессии Киева в отношении данного объекта.

— Есть ли у вас объяснения тому, почему Зеленский решил вбросить фейк, что Москва якобы планирует подорвать ЗАЭС? И это при том, что Киев сам многократно обстреливал станцию, а постоянными ракетными обстрелами разрушил верхние строения Каховской ГЭС, что привело к серьёзным проблемам в водоснабжении ЗАЭС.

Действительный член Российской академии естественных наук, доктор технических наук Владимир Тетельмин:

— Чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо понимать фундаментальную логику преступного киевского режима, а также степень его зависимости от западных кураторов.

Нацисты, которые сейчас находятся у власти, никак не отвечают за свои слова, особенно за обвинения в адрес России. Своим главным предназначением они и те, кто за ними стоят, видят в том, чтобы сокрушить нашу страну. Поэтому в ход идут любые провокации.

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В данном случае, как я думаю, Киев мог не устроить тот факт, что ЗАЭС осталась в безопасности после теракта украинских боевиков на Каховской ГЭС. Напомню, что после этого Каховское водохранилище, откуда забирала воду АЭС, обмелело примерно на половину. Тем не менее тот уровень воды, который в итоге остался, позволяет сейчас в целом нормально снабжать ЗАЭС. А нацисты, скорее всего, полагали, что водозаборные сооружения, которые охлаждают ядерные реакторы, окажутся сухими. Но, слава Богу, они погружены в воду. Таким образом удалось избежать опасности возникновения острого дефицита воды для бассейнов ЗАЭС.

Я думаю, что Киев стремится постоянно поддерживать тему тяжёлой ситуации на Запорожской атомной станции, чтобы выставить Россию варваром в глазах мировой общественности. Отсюда и появляются безумные и абсурдные обвинения, скрывающие собственную террористическую сущность.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов:

— На мой взгляд, прослеживается осознанная стратегия киевского режима по смещению информационной повестки с его очевидной вины в теракте на Каховской ГЭС, который, собственно, и усугубил положение дел на Запорожской АЭС.

Киев неустанно обвиняет Москву, не стесняясь озвучивать даже такие глупости, как «обстреливают сами себя». Это касается, кстати, и ЗАЭС. Если мы посмотрим заявления украинского руководства, то, по их словам, Россия якобы сама наносит удары по атомной станции. Утверждение о том, что теперь Россия заминирует ЗАЭС, — это продолжение абсурдной русофобской пропагандистской риторики.

Военнослужащие ВС РФ в районе ЗАЭС

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Киев в данном случае действует уже по стандартным лекалам. Он действует по принципу создания максимального информационного шума с обвинением России.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин:

— Россия заинтересована в обеспечении безопасности ЗАЭС. Наши специалисты хорошо знакомы с тем, как справляться с внештатными ситуациями, и готовы к ним. Непосредственно на самой территории станции, насколько мне известно, никаких военных объектов не расположено, но по периметру, скорее всего, охрана организована на самом высоком уровне, учитывая значительную угрозу террористического проникновения.

— Может ли Киев, как утверждает сенатор Косачев, совершить крупную диверсию на ЗАЭС? Какие могут быть последствия такого теракта?

Действительный член Российской академии естественных наук, доктор технических наук Владимир Тетельмин:

— Учитывая планы Киева по созданию грязной ядерной бомбы, от нацистского режима можно ожидать практически любого рода диверсии. По последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, когда были затоплены населённые пункты на правом берегу Днепра (находятся под контролем Киева. — RT), можно сделать вывод, что режиму Зеленского абсолютно наплевать на то, что будет с людьми на подконтрольных ему территориях.

В этом плане у нацистов нет никаких моральных ограничений. Они вполне могут дождаться благоприятной розы ветров и ударить по важнейшим объектам ЗАЭС — ядерным реакторам и хранилищу отработанных топливных сборок. Средства для такого теракта Запад им уже предоставил — это крупнокалиберная артиллерия, РСЗО HIMARS, малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow, БПЛА, которые будут отвлекать наши средства ПВО.

Однако Киев самостоятельно такое решение принимать не будет, ему потребуется санкция Запада. Европе ядерная катастрофа точно не нужна — там явно против, а вот с Соединёнными Штатами всё сложнее. Я надеюсь, что в Вашингтоне ещё остались здравомыслящие «стратеги». Потому что роза ветров очень переменчива, и если на ЗАЭС произойдёт катастрофа, то Европа не избежит радиационного загрязнения.

В этой ситуации, как я считаю, Россия адекватно поступает, продолжая взаимодействие с МАГАТЭ. Да, мы прекрасно понимаем, что агентство необъективно — Гросси и его подопечные даже не могут указать в своих отчётах направление, откуда «прилетает» по территории ЗАЭС, а порой и позволяют себе откровенный шпионаж.

Осколок от снаряда американской гаубицы М777 (используется ВСУ), который был обнаружен первой половине июня в чаше системы технической воды ЗАЭС

© Пресс-служба Запорожской АЭС

Однако у Москвы давно нет иллюзий по поводу МАГАТЭ. Сотрудничество с агентством — часть нашей дипломатии, политеса, если хотите. Общение к Гросси необходимо, чтобы «Росатом» мог продолжать спокойно работать и развивать свои зарубежные проекты. Кроме того, мы привлекаем внимание мировой общественности к агрессивным акциям и намерениям Киева. МАГАТЭ вынужден реагировать на наши обращения.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин:

— С моей точки зрения, угроза масштабной диверсии на ЗАЭС, которая может привести к радиационному загрязнению, невелика. Это огромнейшая глупость с тяжелейшими последствиями — серьёзная авария на ЗАЭС обернётся масштабным заражением прилегающих территорий. Плюс, в зависимости от того, какая будет роза ветров, — гибель людей, радиационное заражение, болезни, безлюдные на достаточно длительное время территории. Кроме того, все эти последствия будут актуальны и для большого количества территорий и акватории Чёрного моря.

Вполне логично, что на этом фоне глава «Росатома» призывает международное сообщество в лице МАГАТЭ пресекать любые опасные инциденты и внештатные ситуации. Москва даёт понять, что на все возникающие риски и угрозы нужно своевременно реагировать. Есть надежда, что МАГАТЭ будет прилагать соответствующие усилия для предотвращения катастрофы.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов:

— То, что сейчас транслирует Киев, — это провокация, которая призвана скрыть его истинные намерения. Помните, как Киев на протяжении длительного периода убеждал всех, что Россия взорвёт плотину Каховской ГЭС, после чего сами украинские боевики это и сделали.

С 2022 года Киев обстреливает ЗАЭС, но кричит, что это делает сама Россия. К тому же режим Зеленского не контролирует Запорожскую АЭС и готов безмерно жертвовать своими людьми для достижений антироссийских целей.

К сожалению, ни МАГАТЭ, ни ООН не способны что-либо гарантировать — они не обладают достаточными ресурсами и самое главное волей к принятию действительно нужных решений. И всё же определённое влияние на ситуацию они оказать могут, поэтому Россия сохраняет контакты с данными организациями. Такой политикой она даёт понять, что дорожит безопасностью ЗАЭС и готова использовать для этого любые доступные инструменты.