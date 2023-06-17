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Рогов: специалисты МАГАТЭ на ЗАЭС пытались фотографировать блокпосты ВС России

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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что инспекторы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС пытались сфотографировать российские блокпосты и отправить отснятый материал.
Рогов: специалисты МАГАТЭ на ЗАЭС пытались фотографировать блокпосты ВС России
  • РИА Новости

«Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС России», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он отметил, что инспекторы не смогли отправить отснятый материал, так как на транспорте, на котором они перемещались, работало подавление сигнала.

По его словам, затем их вежливо попросили удалить отснятое.

Как ранее заявил российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Россия считает важным, чтобы МАГАТЭ чётко говорило, кто виноват в нарушении принципов безопасности Запорожской АЭС, если такие факты будут зафиксированы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентству удалось собрать много информации для оценки ситуации на Запорожской АЭС.

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