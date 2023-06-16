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В МАГАТЭ заявили, что Запорожскую АЭС можно подпитывать водой из разных источников

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Замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил, что Запорожская АЭС может быть подпитана водой из других источников после разрушения Каховского водохранилища.
В МАГАТЭ заявили, что Запорожскую АЭС можно подпитывать водой из разных источников
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, с разрушением Каховского водохранилища ситуация ухудшилась.

«Запорожская АЭС создана хорошо, у неё третий контур охлаждения тоже замкнутый, он не напрямую берёт воду из Каховского водохранилища, поэтому бассейны можно подпитывать и привезти воду из других озёр», — отметил Чудаков в кулуарах ПМЭФ.

Он добавил, что в текущем состоянии на ЗАЭС нельзя вести производство электроэнергии, но можно находиться в безопасном состоянии.

Как ранее заявил российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Россия считает важным, чтобы МАГАТЭ чётко говорило, кто виноват в нарушении принципов безопасности Запорожской АЭС, если такие факты будут зафиксированы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентству удалось собрать много информации для оценки ситуации на Запорожской АЭС.

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