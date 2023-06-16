В МАГАТЭ заявили, что Запорожскую АЭС можно подпитывать водой из разных источников

Замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил, что Запорожская АЭС может быть подпитана водой из других источников после разрушения Каховского водохранилища.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, с разрушением Каховского водохранилища ситуация ухудшилась.

«Запорожская АЭС создана хорошо, у неё третий контур охлаждения тоже замкнутый, он не напрямую берёт воду из Каховского водохранилища, поэтому бассейны можно подпитывать и привезти воду из других озёр», — отметил Чудаков в кулуарах ПМЭФ.

Он добавил, что в текущем состоянии на ЗАЭС нельзя вести производство электроэнергии, но можно находиться в безопасном состоянии.

Как ранее заявил российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Россия считает важным, чтобы МАГАТЭ чётко говорило, кто виноват в нарушении принципов безопасности Запорожской АЭС, если такие факты будут зафиксированы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентству удалось собрать много информации для оценки ситуации на Запорожской АЭС.