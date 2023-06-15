Ульянов: России важно, чтобы МАГАТЭ чётко говорило, кто виноват в нарушениях на ЗАЭС
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- © Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency
Об этом заявил российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как передаёт его слова ТАСС, в заявлении, которое глава агентства Рафаэль Гросси сделал в Совбезе ООН 30 мая, имеется важный абзац, содержащий обязательства МАГАТЭ по мониторингу соблюдения провозглашенных принципов.
Так, в случае каких-либо нарушений персонал агентства, находящийся на станции, обязан немедленно информировать гендиректора, а тот должен «чётко высказываться на эту тему в публичном пространстве».
«Для нас имеет принципиальное значение, чтобы из таких публичных заявлений чётко следовало, кто несёт ответственность за нарушения», — подчеркнул Ульянов.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет.
Гросси заявил, что решение о возобновлении работы Запорожской АЭС должно принимать руководство станции.