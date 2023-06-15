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Ульянов: России важно, чтобы МАГАТЭ чётко говорило, кто виноват в нарушениях на ЗАЭС

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Россия считает важным, чтобы МАГАТЭ чётко говорило, кто виноват в нарушении принципов безопасности Запорожской АЭС, если такие факты будут зафиксированы.
Ульянов: России важно, чтобы МАГАТЭ чётко говорило, кто виноват в нарушениях на ЗАЭС
  • globallookpress.com
  • © Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency

Об этом заявил российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как передаёт его слова ТАСС, в заявлении, которое глава агентства Рафаэль Гросси сделал в Совбезе ООН 30 мая, имеется важный абзац, содержащий обязательства МАГАТЭ по мониторингу соблюдения провозглашенных принципов.

Так, в случае каких-либо нарушений персонал агентства, находящийся на станции, обязан немедленно информировать гендиректора, а тот должен «чётко высказываться на эту тему в публичном пространстве».

«Для нас имеет принципиальное значение, чтобы из таких публичных заявлений чётко следовало, кто несёт ответственность за нарушения», — подчеркнул Ульянов.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет.

Гросси заявил, что решение о возобновлении работы Запорожской АЭС должно принимать руководство станции.

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