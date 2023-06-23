«Росатом»: Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов по предотвращению ударов ВСУ по ЗАЭС

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, в ходе которой заявил, что Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов по предотвращению ударов украинской армии по Запорожской АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».

«Мы ожидаем от Секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказал мнение, что Гросси не станет обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС, несмотря на представленные факты.