«Росатом»: Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов по предотвращению ударов ВСУ по ЗАЭС
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».
«Мы ожидаем от Секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказал мнение, что Гросси не станет обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС, несмотря на представленные факты.