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Ульянов: Гросси не станет обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС, несмотря на факты

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказал мнение, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не станет обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС, несмотря на представленные факты.
Ульянов: Гросси не станет обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС, несмотря на факты
  • Gettyimages.ru

Об этом дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Как рассказал Ульянов, в ходе встречи с Гросси он указал ему на отсутствие информации об атаке дронами-камикадзе на ЗАЭС в последней сводке агентства.

«Он постарается учесть и в одной из очередных сводок каким-то образом это зафиксирует, но называть Украину по имени он не станет», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее стало известно, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.

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