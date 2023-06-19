Ульянов: Гросси не станет обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС, несмотря на факты

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказал мнение, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не станет обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС, несмотря на представленные факты.

Об этом дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Как рассказал Ульянов, в ходе встречи с Гросси он указал ему на отсутствие информации об атаке дронами-камикадзе на ЗАЭС в последней сводке агентства.

«Он постарается учесть и в одной из очередных сводок каким-то образом это зафиксирует, но называть Украину по имени он не станет», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее стало известно, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.