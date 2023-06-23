«В русле усилий Белого дома»: в России назвали пиар-акцией выступление Зеленского на генассамблее ОАГ

Российские власти расценивают заявления президента Украины Владимира Зеленского на генассамблее Организации американских государств (ОАГ) как очередную пиар-акцию киевского режима. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, подобный шаг лежит в русле усилий Белого дома по нарушению взаимодействия Латинской Америки с Россией, которые, впрочем, обречены на провал. Аналитики, в свою очередь, напоминают, что по мере трансформации геополитической ситуации в последние годы сотрудничество Москвы с государствами Латинской Америки лишь набирает обороты. При этом эксперты сомневаются, что Белый дом сможет достичь своих целей по ослаблению связей России со странами региона.

Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского на генассамблее Организации американских государств.

«Очередная пиар-акция киевского режима на площадке ОАГ лежит в русле усилий Белого дома по подсечению взаимодействия Латинской Америки с нашей страной. Такие деструктивные устремления обречены на провал. Достаточно посмотреть на интенсивность визитов высокопоставленных российских делегаций в регион», — приводит слова Антонова пресс-служба дипведомства РФ.

Антонов также отметил, что, «выпячивая несвойственную функционалу» ОАГ тему «кризиса евробезопасности», американские власти преследуют собственные интересы.

«Вашингтон, словно напёрсточник, отвлекает внимание от насущных проблем Западного полушария. Особенно от неудобных для администрации вызовов, по которым регионалы ждут выполнения американцами своей «домашней работы». Речь, например, о борьбе с контрабандой из Соединённых Штатов оружия или повышении эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу», — пояснил российский посол.

По его словам, под «чутким кураторством» США лишь углубляется кризис в ОАГ: ряды организации редеют, а оставшиеся участники «неохотно вкладываются» в работу структуры.

«Это неудивительно, ведь Вашингтон отводит площадке роль проштамповщика нужных себе решений. Выдаёт их за общерегиональный консенсус. В частности, фабрикует домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», — констатировал дипломат.

Напомним, ранее Зеленский в видеообращении во время генассамблеи ОАГ призвал страны организации присоединиться к подготовке глобального «саммита мира», который киевский режим организует для противостояния действиям России на Украине.

Зеленский утверждает, что с тех пор, как он представил «украинскую формулу мира», киевский режим якобы привлёк к работе над её реализацией десятки стран.

«Часть кампании по изоляции России»

В марте 2022 года двухпартийная группа американских сенаторов обратилась с письмом к госсекретарю США Энтони Блинкену и призвала администрацию Соединённых Штатов совместно с государствами — членами ОАГ, «придерживающимися схожих взглядов», лишить Россию статуса постоянного наблюдателя.

В дальнейшем, 21 апреля, на внеочередном заседании Постоянный совет ОАГ принял резолюцию о приостановлении статуса Российской Федерации как постоянного наблюдателя при Организации американских государств. При этом постоянному наблюдателю РФ при организации было отказано в возможности выступить на заседании «ни до, ни после голосования по документу», сообщил Анатолий Антонов. Принятие этой резолюции он назвал «серьёзной ошибкой». Вместо решения насущных проблем, которых «в регионе более чем достаточно», Россия наблюдает «деструктивные попытки посеять рознь в рядах организации, создать в Латинской Америке новые разделительные линии», заявил дипломат.

«Понимаем, что на наших латиноамериканских партнёров оказывается беспрецедентное давление со стороны США и их сателлитов. Это — часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твёрдо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле», — подчеркнул Антонов, поблагодарив те государства, которые «осмелились не поддержать данную резолюцию и не пожелали ассоциироваться с русофобской кампанией».

Позднее, в октябре, девять государств — членов ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине. В частности, документ не одобрили Бразилия, Боливия, Мексика и Аргентина.

Бразильские власти, выступающие против поставок оружия киевскому режиму и осознающие негативные последствия антироссийских санкций, считают РФ важным партнёром и укрепляют с ней сотрудничество. Так, в мае текущего года по инициативе бразильской стороны президент России Владимир Путин и его коллега Луис Инасиу Лула да Силва обсудили стратегическое партнёрство двух стран в ходе телефонных переговоров. Кроме того, были рассмотрены вопросы, «касающиеся совместной работы в рамках БРИКС и на других многосторонних площадках».

Позднее, в июне, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра в ходе беседы затронули актуальные вопросы развития российско-бразильских отношений «с акцентом на их политическую и торгово-экономическую составляющие». Существенное внимание было уделено и бразильским усилиям по поиску путей урегулирования ситуации на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра во время встречи

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Боливия также готова наращивать контакты с Россией. Весной президент РФ и его боливийский коллега Луис Арсе обсудили по телефону развитие двусторонних отношений, поддержав расширение сотрудничества и активизацию связей.

«Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Мексика, считающая неразумной отправку вооружений на Украину для продления конфликта, ведёт переговоры с Москвой о безвизовом режиме для россиян. Об этом в середине июня сообщил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Он также напомнил, что РФ уже подписала аналогичные соглашения с 27 из 33 стран Латинской Америки.

Давние связи

Укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Россией эксперты называют одной из приоритетных задач для латиноамериканских стран.

«Призыв Зеленского к государствам Латинской Америки присоединиться к «саммиту мира» — это элемент общей политики по информационной блокаде российской позиции, которую осуществляет Вашингтон. США рассчитывают, что это должно повлиять на мнение латиноамериканских стран и привести к расколу между ними и РФ. Но Зеленский не сможет на них повлиять — они продолжат сотрудничать с Россией», — предположил в беседе с RT гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

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По его словам, Латинская Америка постепенно отходит от того, чтобы считать ОАГ своей центральной организацией, которая, по сути, является «надстройкой США для управления в этом регионе».

«Это не латиноамериканские государства давали разрешение на выступление Зеленскому, а именно Вашингтон, который заправляет в ОАГ. Что касается самого выступления — это действительно пиар, попытка использовать любую возможность, чтобы выступить против России. Естественно, всё это делается с подачи Вашингтона. Но такие потуги выглядят достаточно смешно на фоне реальных отношений России и Латинской Америки, а также усталости региона от однополярного мира, в котором главенствовали США», — говорит эксперт.

По мере развития геополитической ситуации латиноамериканские страны всё больше ориентируются на взаимодействие с Россией, считает Лидовской.

«Какие-то государства могут открыто выражать свою позицию о готовности наращивать связи с РФ, как, например, Бразилия, другие делают это более завуалированно. Но, несмотря на давление Соединённых Штатов, налицо тенденция, когда всё больше стран региона готовы сотрудничать с Россией», — уверен аналитик.

Схожего мнения придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, Киев и Вашингтон не впервые пытаются втянуть латиноамериканские страны в противостояние с Россией.

«Однако у киевского режима и американских властей ничего не получается на этом треке, поэтому они вынуждены предпринимать всё новые шаги, чтобы подтолкнуть Латинскую Америку хоть к каким-то антироссийским мерам. При этом Зеленский не придумал ничего лучше, чем просто повторить свои тезисы о том, что Россию надо осудить, наказать и дистанцироваться от неё. Но у России очень давно налажены дружеские отношения с латиноамериканскими странами, и ни США, ни Зеленскому их не разрушить», — сказал эксперт в комментарии RT.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Carl Court

Оленченко также напомнил, что в Киеве проигнорировали инициативы Бразилии по урегулированию ситуации на Украине.