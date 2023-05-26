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Путин и Лула да Силва провели разговор о стратегическом партнёрстве России и Бразилии

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Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва во время телефонного разговора обсудили стратегическое партнёрство двух стран.
Путин и Лула да Силва провели разговор о стратегическом партнёрстве России и Бразилии
  • РИА Новости

Разговор состоялся по инициативе бразильской стороны.

Президент Бразилии поделился с Путиным впечатлениями от участия в недавнем саммите G7, который прошёл в Хиросиме.

Он также изложил своё видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

Путин подтвердил открытость Москвы к диалогу на политико-дипломатическом треке, который при этом заблокирован Киевом и его западными спонсорами, отметили в Кремле.

«Кроме того, рассмотрены вопросы, касающиеся совместной работы в рамках БРИКС и на других многосторонних площадках», — говорится в сообщении.

26 мая Владимир Путин рассказал, что прервал встречу с представителями «Деловой России» ради телефонного разговора с лидером Бразилии.

Лула да Силва сообщил, что в разговоре с российским коллегой подтвердил готовность вести диалог как с Москвой, так и с Киевом по разрешению конфликта на Украине.

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