Путин и Лула да Силва провели разговор о стратегическом партнёрстве России и Бразилии
- РИА Новости
Разговор состоялся по инициативе бразильской стороны.
Президент Бразилии поделился с Путиным впечатлениями от участия в недавнем саммите G7, который прошёл в Хиросиме.
Он также изложил своё видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
Путин подтвердил открытость Москвы к диалогу на политико-дипломатическом треке, который при этом заблокирован Киевом и его западными спонсорами, отметили в Кремле.
«Кроме того, рассмотрены вопросы, касающиеся совместной работы в рамках БРИКС и на других многосторонних площадках», — говорится в сообщении.
26 мая Владимир Путин рассказал, что прервал встречу с представителями «Деловой России» ради телефонного разговора с лидером Бразилии.
Лула да Силва сообщил, что в разговоре с российским коллегой подтвердил готовность вести диалог как с Москвой, так и с Киевом по разрешению конфликта на Украине.