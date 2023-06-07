«За них стыдно»: в конгрессе США раскритиковали власти страны из-за поддержки киевского режима

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила о «глупости» Вашингтона, который не может сосредоточиться на «сближении» России и Украины, чтобы «положить конец» боевым действиям. По её словам, она будет выступать против выделения средств Украине, поскольку в Вашингтоне требуют, чтобы за конфликт платил американский народ. Ранее группа из 19 законодателей-республиканцев, включая Грин, призвала Вашингтон прекратить отправку помощи и оружия Украине «в неограниченном объёме». Как отмечают эксперты, такого рода идеи всё больше поддерживаются как американским обществом, так и в системных политических кругах. Аналитики не исключают, что уже осенью Вашингтон может ограничить свою военную помощь Киеву.

В конгрессе США заявили о «глупости» Вашингтона, который «не может сосредоточиться на мире» и «сближении» России и Украины, чтобы положить конец боевым действиям между сторонами. Об этом заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

«Я не стану голосовать за выделение средств Украине и буду выступать против этого. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют, чтобы американский народ за неё заплатил. Вашингтон настолько глуп в подобных делах», — написала она на своей странице в Twitter.

К посту Грин также прикрепила видео, в котором пояснила свою позицию относительно намерения «препятствовать выделению средств» киевскому режиму со стороны США.

«Я не могу понять, почему Вашингтон, не может сосредоточиться на мире во всём мире и сближении этих двух стран (России и Украины. — RT), чтобы положить конец этой войне — вместо этого (политики в Вашингтоне. — RT) колотят себя в грудь, бьют в барабаны войны и требуют, чтобы американский народ за неё платил. На мой взгляд, это нелепо. За них стыдно. Я говорю: позор им», — заявила Грин, отвечая на вопросы журналистов.

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Она также отметила, что не понимает, почему вместо решения своих внутренних проблем Вашингтон уделяет такое больше внимания украинскому вопросу.

«Как насчёт (достижения. — RT) мира? Как насчёт прекращения всего этого? Как насчёт того, чтобы американцы за это не платили? Особенно, когда (вопрос с. — RT) нашей границей игнорируется, как и американский народ. Сколько у нас бездомных? Сколько людей с психическими расстройствами? Сколько людей употребляют наркотики? Триста человек (в США. — RT) умирает ежедневно. Почему мы финансируем Украину? Я не могу этого понять. Нормальные люди этого не понимают», — отметила она.

Ранее группа из 19 законодателей-республиканцев, включая Грин, призвала президента США Джо Байдена прекратить отправку помощи и оружия Украине «в неограниченном объёме». В документе отмечается, что такая поддержка может привести к эскалации конфликта, а также к столкновению с Россией.

«Оказание Соединёнными Штатами помощи Украине в неограниченном объёме следует прекратить, и мы будем решительно выступать против выделения любых дальнейших пакетов помощи, если они не будут связаны с чёткой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение этой войны», — говорится в документе.

Отмечается также, что с учётом масштабов помощи США киевскому режиму «становится всё сложнее» опровергать обвинения России в том, что Соединённые Штаты причастны «к опосредованной войне».

«Оказание поддержки иностранному правительству, с давних пор погрязшему в коррупции, в то время как американский народ страдает от рекордной инфляции и непомерного государственного долга, само по себе крайне безответственно, но делать это тогда, когда наши военные имеют дело со стареющими системами вооружений и истощением запасов, просто позорно», — подчёркивается в документе.

Говорится также, что «неограниченные поставки вооружений» не входят в число надлежащих способов, которыми США «могут поддержать украинский народ».

«Не 51-й штат США»

Напомним, в конгрессе США далеко не первый раз критикуют факт оказания Киеву военной помощи со стороны Вашингтона.

Так, в начале марта представитель Республиканской партии и бывший стратег Белого дома Стив Бэннон высказывался против боевых действий на Украине перед толпой своих поклонников. По его словам, всякого республиканца, который поддерживает это, «необходимо вышвырнуть».

В том же месяце на тему украинского конфликта и предоставления помощи Киеву со стороны Вашингтона обозначили свою позицию и претенденты на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис.

В интервью Fox News Трамп выступил с утверждением, что боевые действия на Украине не отвечают интересам Соединённых Штатов, «но отвечают европейским». Десантис считает, США не заинтересованы в дальнейшем втягивании в это противостояние. Десантис полагает, что американским властям не нужно предоставлять помощь, требующую развёртывания войск Соединённых Штатов или позволяющую украинским военным участвовать в наступательных операциях за пределами Украины.

Со своей стороны конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц призвал Байдена не втягивать США в украинский конфликт, поскольку, как он отметил в Twitter, при продолжении эскалации «подсчёт потерянных долларов превратится в подсчёт погибших американцев».

В свою очередь, конгрессмен Пол Госар потребовал прекратить помощь Киеву, назвав «американское вмешательство» в боевые действия на Украине «грандиозной катастрофой», в результате которой гибнут «сотни и тысячи человек как среди военных, так и среди мирного населения». Заявление Госара было опубликовано на официальном сайте парламентария. В сообщении подчёркивается, что американская сторона «впустую потратила $100 млрд на ведение прокси-войны» там, где ей «не место». Госар призвал больше не выделять «и десяти центов на финансирование вооружений или систем вооружений в конфликте между Россией и Украиной», а перенаправить эти средства на нужды самих американцев.

В апреле член палаты представителей конгресса США Грин заявила, что «Украина — это не 51-й штат США», а потому Вашингтону не стоит игнорировать «проблемы собственного народа», поставляя оружие киевскому режиму.

Позднее в том же месяце Госар уточнил свою позицию, заявив, что Соединённые Штаты должны перестать оказывать значительную поддержку Украине, поскольку американское население испытывает экономические сложности, в частности — «с трудом могут одновременно позволить себе продукты питания и бензин».

«Будет расти недовольство»

Как заявил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, последние заявления республиканцев свидетельствуют о том, что против политики администрации США на Украине уже выступает больше законодателей в конгрессе, чем прежде.

«Это важный показатель того, что американская поддержка киевского режима явно теряет популярность. И чем дольше Вашингтон продолжает поставлять Киеву вооружения, тем больше всё это воспринимается в штыки населением. То, что сказала госпожа Грин и другие представители Республиканской партии, — не только их личное мнение, так думают многие американцы. Рядовых граждан США больше интересуют проблемы собственной страны, нежели Украины», — сказал эксперт.

Впрочем, Батюк констатировал, что в Республиканской партии по украинскому вопросу наблюдаются разные позиции: помимо Грин и ещё 18 республиканцев, выступающих за прекращение помощи Киеву, есть ещё две группы их однопартийцев, одна из которых считает правильным сокращение такой поддержки, а другая — её пролонгацию и активизацию.

Как пояснил в комментарии RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, многих республиканцев, выступающих за прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, объединяет то, что они являются сторонниками американского экс-лидера Дональда Трампа.

«В частности, Грин — известная трампистка. Трамп сейчас ведёт избирательную кампанию, в ходе которой уже пообещал прекратить конфликт на Украине, показал себя миротворцем. Его сторонники делают сейчас то же самое, занимая глубинную миротворческую позицию. Однако таких людей в конгрессе, к сожалению, не так много, и преувеличивать их вес не стоит, поскольку это всё-таки небольшое меньшинство», — отметил аналитик.

Сенатор Марджори Тейлор

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При этом не только среди этой части конгрессменов, но и в американском обществе, растёт недовольство из-за поставок вооружений Киеву, считает Рогулёв.

«Оно увеличивается из-за того, что положение самого американского населения ухудшается на фоне экономических проблем в стране, миграционного кризиса и других сложностей. В связи с этим необходимость поддержания так называемого украинского проекта на плаву будет вызывать всё больше вопросов у населения, поскольку он крайне дорогостоящий», — заявил эксперт.

По словам Батюка, результаты многих опросов показывают нежелание рядовых американцев тратить свои налоги на то, чтобы усугублять конфликт на Украине.

«По мере продолжения оружейных поставок Киеву в обществе будет расти недовольство этим. Сейчас украинский фактор помогает действующей власти набрать популярность, однако, если до осени Киеву не удастся достигнуть решающих побед, в Вашингтоне могут направить средства на что-то более полезное, чем оружейные транши киевскому режиму. Америка любит победителей. Лузеров Америка не любит», — констатировал аналитик.

Между тем профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в разговоре с RT отметил, что отсутствие каких-либо критериев оказания помощи Киеву, равно как и неконтролируемость принятия решений по поставкам, вызывает «нарастающее раздражение не только в американском обществе, но и в системных политических кругах» США.

«В условиях клановой раздробленности американской власти и не очень понятной структуры принятия решений в Белом доме скатывание к неконтролируемой конфронтации России, о которой предупреждают республиканцы, становится реальностью. И это начинают ощущать уже все в Соединённых Штатах», — добавил аналитик.

Ранее в Белом доме заявили, что у Вашингтона хватит средств на оказание поддержки киевскому режиму до конца текущего финансового года, который завершается осенью. При этом администрация США может запросить у конгресса дополнительное финансирование, если это понадобится, уточнили в Вашингтоне.

Рогулёв со своей стороны допускает, что осенью оружейные транши Киеву могут быть существенно сокращены.

«Чтобы достичь компромисса по новому бюджету США, демократы и республиканцы в конгрессе вынуждены будут идти на взаимные уступки, что потребует сокращения некоторых расходов, в первую очередь, по украинскому кейсу», — заключил эксперт.