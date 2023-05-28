Guardian: в американском обществе иссякает поддержка Украины

Поддержка Украины в американском обществе идёт на убыль, что вызывает беспокойство в Вашингтоне, пишет британское издание The Guardian.

Автор материала Саймон Тисдалл отмечает, что вопрос о военной помощи ВСУ усугубляет беспокойство Вашингтона по мере убывания поддержки Украины в американском обществе.

Тисдалл выразил мнение, что темпы поставок оружия Киеву со стороны США влияют на страны Европы, которые оправдывают своё затягивание медлительностью Вашингтона.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что западные сторонники украинского президента Владимира Зеленского больше не верят в победу Украины.