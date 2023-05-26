Bloomberg: Украина рискует потерять помощь Запада в случае поддержки диверсантов
- РИА Новости
Об этом в статье для Bloomberg заявил аналитик Андреас Клут.
«Вся помощь пока основывалась на том, что Украина только защищает свою территорию. Больше всего на Западе опасаются, что НАТО может быть втянуто в настоящий конфликт с Россией», — заявил он.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что западные сторонники украинского президента Владимира Зеленского больше не верят в победу Украины.