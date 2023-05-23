Полковник Макгрегор: сторонники Зеленского больше не верят в миф о победе Украины
- AP
Об этом он написал в статье для издания The American Conservative.
Макгрегор предположил, что приостановка боевых действий, когда ни одна из сторон не побеждает и не соглашается с тем, что конфликт окончен, является наиболее политически выгодным долгосрочным результатом для стран НАТО.
«Другими словами, сторонники Зеленского больше не верят в миф об украинской победе», — подчеркнул полковник.
Ранее СМИ писали, что саммит стран G7 может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины со стороны Запада.
Как отметил автор статьи, странам Запада будет сложно поддерживать Киев после провала контрнаступления ВСУ.