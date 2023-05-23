FT: саммит G7 может стать высшей точкой поддержки Украины со стороны Запада
«Опасность заключается в том, что это может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины», — написал Рахман.
Он отметил, что странам Запада будет сложно поддерживать Киев после провала контрнаступления ВСУ.
По его словам, в США и Европе уже говорят о том, что поставки оружия привели к исчерпанию запасов боеприпасов.
Ранее в МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме окончательно превратило встречу в пропагандистское шоу.