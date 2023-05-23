FT: саммит G7 может стать высшей точкой поддержки Украины со стороны Запада

Саммит стран G7 может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины со стороны Запада, заявил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

«Опасность заключается в том, что это может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины», — написал Рахман.

Он отметил, что странам Запада будет сложно поддерживать Киев после провала контрнаступления ВСУ.

По его словам, в США и Европе уже говорят о том, что поставки оружия привели к исчерпанию запасов боеприпасов.

Ранее в МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме окончательно превратило встречу в пропагандистское шоу.