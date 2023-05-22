GT: визит Зеленского на G7 показал нежелание Запада мирно завершить украинский конфликт
- AP
Об этом пишет газета Global Times.
«Громкое присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки Запада указывают на то, что Запад стремится закончить конфликт военным путём», — говорится в публикации.
Как отметил автор статьи, такой подход западных стран приведёт к ещё большей эскалации конфликта.
Ранее в МИД России заявили, что участие Зеленского в саммите G7 в Хиросиме окончательно превратило встречу в пропагандистское шоу.