Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме продемонстрировал, что страны Запада не намерены завершать украинский конфликт дипломатическим путём.

Об этом пишет газета Global Times.

«Громкое присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки Запада указывают на то, что Запад стремится закончить конфликт военным путём», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, такой подход западных стран приведёт к ещё большей эскалации конфликта.

Ранее в МИД России заявили, что участие Зеленского в саммите G7 в Хиросиме окончательно превратило встречу в пропагандистское шоу.