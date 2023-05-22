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GT: визит Зеленского на G7 показал нежелание Запада мирно завершить украинский конфликт

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Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме продемонстрировал, что страны Запада не намерены завершать украинский конфликт дипломатическим путём.
GT: визит Зеленского на G7 показал нежелание Запада мирно завершить украинский конфликт
  • AP

Об этом пишет газета Global Times.

«Громкое присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки Запада указывают на то, что Запад стремится закончить конфликт военным путём», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, такой подход западных стран приведёт к ещё большей эскалации конфликта.

Ранее в МИД России заявили, что участие Зеленского в саммите G7 в Хиросиме окончательно превратило встречу в пропагандистское шоу.

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