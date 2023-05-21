МИД: G7 превратила саммит в Японии в пропагандистское шоу, пригласив туда Зеленского
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Руководители стран G7 доставили на свою встречу управляемого ими же главаря режима в Киеве и окончательно превратили хиросимское мероприятие в пропагандистское шоу», — говорится в заявлении ведомства.
Как отметили в министерстве, приглашение Зеленского на саммит продиктовано желанием стран Запада продемонстрировать их намерение нанести России «стратегическое поражение».
В МИД подчеркнули, что лидеры G7 «зациклились» на масштабной конфронтации с Россией.
Также в МИД России заявили, что результатом саммита стран G7 стало принятие политизированных решений.