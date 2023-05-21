МИД: G7 превратила саммит в Японии в пропагандистское шоу, пригласив туда Зеленского

В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме окончательно превратило встречу в пропагандистское шоу.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Руководители стран G7 доставили на свою встречу управляемого ими же главаря режима в Киеве и окончательно превратили хиросимское мероприятие в пропагандистское шоу», — говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в министерстве, приглашение Зеленского на саммит продиктовано желанием стран Запада продемонстрировать их намерение нанести России «стратегическое поражение».

В МИД подчеркнули, что лидеры G7 «зациклились» на масштабной конфронтации с Россией.

Также в МИД России заявили, что результатом саммита стран G7 стало принятие политизированных решений.