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МИД России: решения саммита G7 политизированы, организация необратимо деградировала

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Результатом саммита стран G7 стало принятие политизированных решений, прочерчивающих разделительные линии в международном сообществе, заявили в МИД России.
МИД России: решения саммита G7 политизированы, организация необратимо деградировала
  • РИА Новости

«В очередной раз результатом мероприятия «семёрки» становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что организация деградировала, превратившись в инкубатор, в котором вызревают деструктивные инициативы.

Также в ведомстве отметили, что данные инициативы навязываются странам НАТО и ЕС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что решения стран G7 в японской Хиросиме направлены на двойное сдерживание России и Китая.

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