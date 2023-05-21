МИД России: решения саммита G7 политизированы, организация необратимо деградировала

Результатом саммита стран G7 стало принятие политизированных решений, прочерчивающих разделительные линии в международном сообществе, заявили в МИД России.

«В очередной раз результатом мероприятия «семёрки» становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что организация деградировала, превратившись в инкубатор, в котором вызревают деструктивные инициативы.

Также в ведомстве отметили, что данные инициативы навязываются странам НАТО и ЕС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что решения стран G7 в японской Хиросиме направлены на двойное сдерживание России и Китая.