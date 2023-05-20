Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лавров заявил, что решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая

Короткая ссылка
Решения стран G7 в японской Хиросиме направлены на двойное сдерживание России и Китая. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая
  • РИА Новости

По его словам, задача этих стран — устранить Россию как геополитического конкурента.

«Посмотрите на решения, которые сейчас обсуждаются и принимаются в Хиросиме, на саммите «семёрки», и которые нацелены на двойное сдерживание России и КНР», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Также министр заявил о возникшей «линии разлома» между коллективным Западом и глобальным мировым большинством.

По словам Лаврова, западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить