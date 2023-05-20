Лавров заявил, что решения G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая

Решения стран G7 в японской Хиросиме направлены на двойное сдерживание России и Китая. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, задача этих стран — устранить Россию как геополитического конкурента.

«Посмотрите на решения, которые сейчас обсуждаются и принимаются в Хиросиме, на саммите «семёрки», и которые нацелены на двойное сдерживание России и КНР», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Также министр заявил о возникшей «линии разлома» между коллективным Западом и глобальным мировым большинством.

По словам Лаврова, западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал.