Лавров заявил о «линии разлома» между Западом и глобальным мировым большинством
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в рамках XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
По его словам, американские власти использовали ситуацию на Украине «для консолидации своего лагеря». Вместе с этим Лавров указал на тот факт, что данная консолидация больше выглядит как «тотальное подчинение всех остальных своей воле».
«Но одновременно возникла линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством — странами глобального Юга и Востока», — цитирует его ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права.