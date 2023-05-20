Лавров заявил о «линии разлома» между Западом и глобальным мировым большинством

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о возникшей «линии разлома» между коллективным Западом и глобальным мировым большинством.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в рамках XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По его словам, американские власти использовали ситуацию на Украине «для консолидации своего лагеря». Вместе с этим Лавров указал на тот факт, что данная консолидация больше выглядит как «тотальное подчинение всех остальных своей воле».

«Но одновременно возникла линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством — странами глобального Юга и Востока», — цитирует его ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права.