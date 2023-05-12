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Лавров: Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права

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Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права
  • РИА Новости

«Сегодня, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права», — цитирует его РИА Новости.

Лавров отметил, что страны Запада сами «растоптали» нормы международного права в ходе конфликтов в Югославии, Ираке, Ливии.

Ранее Лавров заявил, что решение конфликта на Украине не упирается только в линию соприкосновения.

Он также подчеркнул, что заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии — это шизофреническая логика.

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