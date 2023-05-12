Лавров: Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права
- РИА Новости
«Сегодня, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права», — цитирует его РИА Новости.
Лавров отметил, что страны Запада сами «растоптали» нормы международного права в ходе конфликтов в Югославии, Ираке, Ливии.
Ранее Лавров заявил, что решение конфликта на Украине не упирается только в линию соприкосновения.
Он также подчеркнул, что заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии — это шизофреническая логика.