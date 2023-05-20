Лавров: западный трек во внешней политике России полностью себя исчерпал
- РИА Новости
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
«Ясно, что западный трек в том виде, в котором он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал», — констатировал министр иностранных дел.
Лавров отметил, что Москва вступила в противостояние с США, ЕС и НАТО.
Ранее в МИД России и Белоруссии заявили, что обе страны осуждают действия западных стран, направленные на разжигание украинского кризиса.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что Запад идёт на эскалацию напряжённости и открыто признаётся, что готовится к войне.