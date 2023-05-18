Лукашенко: Запад идёт на эскалацию напряжённости и открыто признаётся в подготовке к войне

Запад идёт на эскалацию напряжённости и открыто признаётся, что готовится к войне, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Об этом информирует агентство БЕЛТА.

«Несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идёт на эскалацию международной напряжённости и голосами политиков открыто признаётся в том, что готовится к войне», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что центральной ареной противостояния остаётся Украина.

Ранее в МИД России и Белоруссии заявили, что обе страны осуждают действия западных стран, направленные на разжигание украинского кризиса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поток вооружений, поставляемых Западом на Украину, увеличился.