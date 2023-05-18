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Лукашенко: Запад идёт на эскалацию напряжённости и открыто признаётся в подготовке к войне

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Запад идёт на эскалацию напряжённости и открыто признаётся, что готовится к войне, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко: Запад идёт на эскалацию напряжённости и открыто признаётся в подготовке к войне
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Об этом информирует агентство БЕЛТА.

«Несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идёт на эскалацию международной напряжённости и голосами политиков открыто признаётся в том, что готовится к войне», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что центральной ареной противостояния остаётся Украина.

Ранее в МИД России и Белоруссии заявили, что обе страны осуждают действия западных стран, направленные на разжигание украинского кризиса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поток вооружений, поставляемых Западом на Украину, увеличился.

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