МИД России и Белоруссии осудили действия Запада по разжиганию кризиса на Украине
- РИА Новости
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь по общим внешнеполитическим приоритетам двух стран.
«Мы осуждаем действия государств Запада, направленные на разжигание и затягивание украинского кризиса», — говорится в документе.
Также в заявлении сказано, что Москва и Минск совместно работают над устранением внешних угроз общей безопасности, исходящих со стороны недружественных государств.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поток вооружений, поставляемых Западом на Украину, увеличился.
Также белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что через конфликт на Украине нас всех втягивают в третью мировую войну.