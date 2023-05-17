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МИД России и Белоруссии осудили действия Запада по разжиганию кризиса на Украине

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В МИД России и Белоруссии заявили, что обе страны осуждают действия западных стран, направленные на разжигание украинского кризиса.
МИД России и Белоруссии осудили действия Запада по разжиганию кризиса на Украине
  • РИА Новости

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь по общим внешнеполитическим приоритетам двух стран.

«Мы осуждаем действия государств Запада, направленные на разжигание и затягивание украинского кризиса», — говорится в документе.

Также в заявлении сказано, что Москва и Минск совместно работают над устранением внешних угроз общей безопасности, исходящих со стороны недружественных государств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поток вооружений, поставляемых Западом на Украину, увеличился.

Также белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что через конфликт на Украине нас всех втягивают в третью мировую войну.

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