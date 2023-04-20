Лукашенко: через конфликт на Украине нас всех втягивают в третью мировую войну
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«Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочая дрянь, деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт на Украине втягивают нас всех в третью мировую войну», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Ранее бывший американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что политика Белого дома во главе с Джо Байденом скоро приведёт США к третьей мировой войне.
Трамп заявил, что для решения любых проблем Соединённых Штатов необходимо «избавиться от Байдена».