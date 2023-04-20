Лукашенко: через конфликт на Украине нас всех втягивают в третью мировую войну

Деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицая общий вклад Белоруссии и России в Великую Победу, и через конфликт на Украине втягивают всех в третью мировую войну, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочая дрянь, деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт на Украине втягивают нас всех в третью мировую войну», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что политика Белого дома во главе с Джо Байденом скоро приведёт США к третьей мировой войне.

Трамп заявил, что для решения любых проблем Соединённых Штатов необходимо «избавиться от Байдена».