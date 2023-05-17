Песков: Россия видит, что поставки оружия Киеву и его технические характеристики растут
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Об этом сообщает ТАСС.
«Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются», — сказал Песков.
При этом он также отметил повышение уровня тактико-технических характеристик поставляемых вооружений.
«Вот это факты, которые мы наблюдаем», — добавил пресс-секретарь российского президента.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передала Киеву почти все свои истребители МиГ-29.
Также в издании Politico сообщили, что ВСУ намерены получить от западных союзников до 50 истребителей F-16.