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Песков: Россия видит, что поставки оружия Киеву и его технические характеристики растут

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поток вооружений, поставляемых Западом на Украину, увеличился.
Песков: Россия видит, что поставки оружия Киеву и его технические характеристики растут
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются», — сказал Песков.

При этом он также отметил повышение уровня тактико-технических характеристик поставляемых вооружений.

«Вот это факты, которые мы наблюдаем», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передала Киеву почти все свои истребители МиГ-29.

Также в издании Politico сообщили, что ВСУ намерены получить от западных союзников до 50 истребителей F-16.

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