«Закон о финансовой безответственности»: Байден утвердил повышение потолка госдолга США

Президент США Джо Байден подписал закон о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года и его последующем повышении. Власти утвердили эту инициативу после нескольких месяцев переговоров для избежания дефолта, который мог наступить уже 5 июня. По словам главы Белого дома, одобренная мера позволит предотвратить экономический коллапс и пойдёт на пользу американскому народу. Впрочем, как полагают эксперты, принятое решение даёт возможность лишь отсрочить проблемы Вашингтона, а не устранить их. По прогнозу конгресса, в течение десяти лет госдолг Соединённых Штатов может вырасти с нынешних $31,4 до $52,3 трлн, а его обслуживание со временем станет крупнейшей статьёй расходов американского бюджета. Такую парадигму специалисты считают финансовой пирамидой, которую рано или поздно ждёт крах.

За два дня до объявления предполагаемого дефолта президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга страны. Об этом вечером 3 июня сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Закон о финансовой ответственности от 2023 года приостанавливает действие потолка госдолга до 1 января 2025-го и увеличивает лимит с 2 января 2025-го для выполнения обязательств, выпущенных в период действия приостановки», — говорится в сообщении.

Напомним, ещё в начале 2023 года госдолг США незначительно превысил предельно допустимую отметку $31,4 трлн. В результате у правительства стали заканчиваться деньги для выполнения собственных обязательств, и Министерство финансов страны предупредило об угрозе дефолта.

На этом фоне ведомство решило временно отказаться от некоторых бюджетных расходов, чтобы продолжать платить по счетам и дать конгрессу время для обсуждения нового потолка долга. Согласно оценке американского Минфина, ресурс принятых мер мог быть полностью исчерпан уже 5 июня, и тогда федеральному правительству пришлось бы объявить дефолт.

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Как ранее отмечал Джо Байден, подобное развитие событий привело бы к началу глубокой рецессии в экономике США, опустошению пенсионных счетов и увеличению стоимости заимствований. Одновременно, по его словам, почти 8 млн американцев потеряли бы работу, а репутация Вашингтона в мире была бы серьёзно подорвана.

Переговоры в отношении нового потолка госдолга продолжались несколько месяцев. Изначально администрация Байдена и политики–демократы настаивали на повышении лимита без каких-либо условий. Между тем республиканцы были согласны менять действующее ограничение только в обмен на сокращение бюджетных расходов. В конечном итоге стороны сумели найти компромисс лишь 28 мая, после чего соглашение было отправлено на утверждение в конгресс.

«Это очень хорошая новость для американского народа. Ни одна из сторон (переговоров. — RT) не получила всего, чего изначально хотела, но американский народ получил то, что ему было нужно. Мы предотвратили экономический кризис, экономический коллапс. Мы сокращаем расходы и одновременно сокращаем (бюджетный. — RT) дефицит», — заявил Байден 2 июня.

Хотя достигнутое соглашение было поддержано большинством голосов в обеих палатах конгресса, ряд американских чиновников выступали категорически против его принятия. Так, например, член палаты представителей республиканец Мэтт Розендейл назвал сделку «законом о финансовой безответственности», а её одобрение — «оскорблением для американского народа». В то же время, по словам конгрессмена Дэна Бишопа, демократы добились резкого увеличения госдолга и «не понесут за это никакой ответственности» в преддверии выборов 2024 года.

Утверждённую сделку также скептически оценил известный американский финансист и основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рей Далио. По его словам, принятое решение стало наилучшим вариантом из всех, какие можно было ожидать, но недостаточным для решения экономических проблем США, за что руководству страны можно «поставить двойку».

«Власти хотят решить долговую проблему путём добавления слишком большого довеска к и без того уже чрезмерно большому долгу… Это мало что изменит», — написал Далио в Twitter.

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Долговая спираль

Государственный долг США представляет собой общую задолженность федерального правительства страны перед кредиторами. Вашингтон занимает деньги для оплаты всех необходимых трат, которые уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета.

Для этого власти страны в основном используют специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают выпущенные Минфином США ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, выдавая свои деньги в долг экономике Штатов. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.

По данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, траты американской казны стабильно превышают сумму денежных поступлений на протяжении последних 20 лет. За это же время государственный долг страны увеличился в пять раз, сегодня его объём составляет около 120% ВВП.

Ещё в 1917 году власти США впервые ввели так называемый потолок долга. Речь идёт об искусственном ограничении, которое изначально создавалось для оберегания страны от чрезмерного роста заимствований.

Вместе с тем на фоне постоянно растущих бюджетных расходов руководству страны периодически приходится либо поднимать лимит, либо вовсе отказываться от его использования. По данным конгресса, со времён Второй мировой войны США меняли долговой потолок уже больше 100 раз. Причём обсуждение этого вопроса зачастую сопровождается жаркими спорами, а затягивание процесса каждый раз подталкивает страну к дефолту, отмечают эксперты.

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«Формально США уже находятся в состоянии дефолта. Реально они не получают столько доходов, сколько им нужно для собственного существования и развития... (Повышение потолка госдолга. — RT) имеет форму катящегося с горы огромного снежного кома, который постоянно увеличивается. Однажды наступит момент, когда уже невозможно будет договариваться, — и весь мир это поймёт. Тогда страны перестанут наполнять этот шар и он попросту взорвётся», — предположил в интервью RT глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Дороже обороны и социальных нужд

Согласно прогнозу бюджетного управления конгресса США, с учётом достигнутых договорённостей к началу 2025 года госдолг страны может вырасти с текущих $31,4 трлн до $34,2 трлн. При этом в случае дальнейшего повышения потолка уже в 2033-м сумма способная перевалить за $52,3 трлн.

«Такая динамика долговой нагрузки остаётся серьёзной проблемой для США. Вероятно, что в условиях роста отношения долга к ВВП и увеличения расходов на обслуживание задолженности можно ожидать новых мер по фискальному ужесточению, включая как сокращение бюджетных расходов, так и повышение налоговой нагрузки», — рассказал RT стратег Freedom Finance Global Михаил Степанян.

Отметим, что за последнее время обслуживание американского госдолга заметно подорожало на фоне изменившейся политики Федеральной резервной системы США (выполняет функции центробанка страны). В 2022 году, после введения энергетических санкций против России, в Штатах резко подорожало топливо, а инфляция ускорилась рекордно за 40 лет. Для борьбы с повышением цен ФРС начала резко ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП), и всего за год с небольшим десять раз подняла процентную ставку — до 5—5,25%, максимального уровня с 2007-го.

Ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий ФРС увеличивается и стоимость обслуживания госдолга Штатов.

Согласно оценке конгресса, в 2022 году траты Вашингтона на выплаты процентов по государственному долгу выросли на 35% и составили $476 млрд. Предполагался, что в 2023-м сумма увеличится ещё на треть — до $663 млрд, а в 2033-м превысит $1,4 трлн.

Более того, как подсчитали в Университете Брауна, к 2050-му обслуживание задолженности будет ежегодно обходиться правительству Соединённых Штатов в $6,5 трлн. Таким образом, в течение ближайших десятилетий процентные выплаты станут крупнейшей статьёй расходов бюджета США, о чём говорится в исследовании фонда Питера Петерсона.

«В следующие 30 лет выплаты по процентам составят около $74 трлн, а к 2053 году на них будет уходить почти 40% всех доходов федерального бюджета. Затраты на выплату процентов... в 2029 году превысят объём расходов на оборону, в 2044-м — на Medicare (программу медицинского страхования пожилого населения. — RT), а в 2050-м — на социальное страхование», — подсчитали в организации.

Кроме того, как отмечают в фонде, необходимость обслуживать государственный долг вынудит правительство США урезать государственные инвестиции, которые могли бы обеспечить экономический рост в будущем. Так, к 2053 году американские власти будут направлять на выплату процентов почти в три раза больше денег, чем когда-либо тратили на образование, развитие необоронной инфраструктуры, научные исследования и разработки, вместе взятые.

«США в перспективе ждут серьёзные трудности в фискальной сфере. Страна значительно нарастила заимствования для реагирования на пандемию COVID-19, однако существовавший ещё до этого структурный дисбаланс между расходами и доходами по-прежнему велик и в дальнейшем будет быстро расти. Кроме того, с повышением процентных ставок и увеличением госдолга заимствовать средства в будущем станет ещё дороже», — добавили авторы доклада.

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Таким образом, одобренное повышение потолка госдолга в очередной раз лишь отложило проблему, но не позволяет решить её глубинных причин, подчеркнул в разговоре с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. При этом, как полагает специалист, пространства для повторения подобных манёвров у руководства страны остаётся всё меньше.

«Растущий государственный долг США станет серьёзной угрозой в будущем как для американской, так и для мировой экономики в целом. Однако основную часть политиков Соединённых Штатов это пока мало интересует. Тем не менее мы видим, что доверие к США уже падает, а доля доллара в международных расчётах и резервах неуклонно сокращается», — отметил Антонов.

По данным Международного валютного фонда, в 2022 году доля американской валюты в мировых резервах сократилась с 58,8 до 58,36%, что стало самым низким значением с 1995 года. Для сравнения: ещё в начале 2000-х показатель превышал 72%. Как ранее объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в настоящий момент многие страны начинают постепенно отказываться от расчётов в долларах, поскольку нацвалюта США «становится токсичной», а её использование несёт в себе всё больше рисков.