За неделю до дефолта: власти США предварительно договорились приостановить действие потолка госдолга

Президент США Джо Байден объявил о достижении двухпартийного соглашения по потолку госдолга. Действие лимита предлагается приостановить до 1 января 2025 года, что, по словам главы Белого дома, позволит избежать последствий катастрофического дефолта. Теперь инициатива должна получить единогласную поддержку в обеих палатах конгресса. Вместе с тем ряд чиновников-республиканцев выступают категорически против сделки, поскольку в случае её одобрения государственный долг Соединённых Штатов может увеличиться ещё на $4 трлн в течение следующих полутора лет. Согласно оценке американского Минфина, до наступления предполагаемого дефолта у Вашингтона остаётся меньше недели. Впрочем, даже если за это время американские политики смогут уладить противоречия, дальнейшее увеличение задолженности может грозить экономике США серьёзными последствиями в будущем, уверены эксперты.

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти после очередного раунда переговоров достигли окончательного соглашения относительно потолка государственного долга Соединённых Штатов. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Белого дома.

«Мы достигли двухпартийного соглашения по бюджету, которое мы готовы направить в конгресс. Думаю, это очень важный шаг вперёд, и он снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта, а также защищает давшееся нам с трудом восстановление экономики. Соглашение стало компромиссным, а значит, ни одна из сторон не получила всего, чего изначально хотела», — заявил Байден.

По его словам, сделка станет «хорошей новостью для американского народа», поскольку позволит предотвратить наихудший из возможных кризисов. В этой связи американский президент призвал конгрессменов одобрить договор в палате представителей и в сенате, куда соглашение будет передано на согласование.

Как позже пояснили в Белом доме, по сути, одобренный документ подразумевает приостановку действия потолка госдолга вплоть до 1 января 2025-го. Одновременно планируется первое более чем за десять лет сокращение бюджетных расходов в годовом выражении, за исключением трат на оборону и медицинские пособия для ветеранов, о чём говорится в совместном заявлении конгрессменов-республиканцев Кевина Маккарти, Стивена Скалиса, Тома Эммера и Элис Стефаник.

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Напомним, ещё в начале 2023 года госдолг США незначительно превысил предельно допустимую отметку $31,4 трлн. В результате у правительства стали заканчиваться деньги для выполнения своих обязательств, и Министерство финансов страны объявило о чрезвычайных мерах. В частности, было решено временно отказаться от некоторых бюджетных расходов, чтобы отсрочить дефолт и дать конгрессу время для обсуждения нового потолка долга.

Изначально в Минфине подсчитали, что ресурс всех принятых мер может быть полностью исчерпан уже к 1 июня. Позже ведомство сдвинуло дату предполагаемого дефолта на 5 июня.

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Переговоры об изменении потолка государственного долга в Штатах продолжались на протяжении нескольких месяцев. При этом на фоне длительного отсутствия компромисса Джо Байден даже был вынужден отменить намеченные поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею для продолжения обсуждения сделки. Как ранее отмечал американский президент, отказ от повышения лимита задолженности и, как следствие, объявления дефолта могли бы обернуться катастрофой для экономики США.

«Наша экономика погрузилась бы в серьёзную рецессию, пенсионные счета опустели, а стоимость заимствований выросла. По данным (международного рейтингового агентства. — RT) Moody's, почти 8 млн американцев потеряли бы работу, а наша репутация в мире была сильно подорвана», — предупреждал Байден.

Ещё в апреле республиканцы предложили поднять потолок государственного долга на $1,5 трлн, но взамен потребовали резкого сокращения бюджетных расходов — на $4,8 трлн в течение следующих десяти лет. Вместе с тем демократы во главе с Джо Байденом сочли такое предложение «нежизнеспособным» и до последнего настаивали на повышении лимита без каких-либо дополнительных условий.

«В конечном итоге стороны пошли на компромисс, поскольку никто не захотел брать на себя ответственность за объявление дефолта. Это было бы абсолютно неприемлемо с политической точки зрения для Штатов и привело бы к хаосу в мировой финансовой системе. Теперь конгрессу необходимо большинством голосов поддержать инициативу, так как иного пути у них попросту нет. Однако, думаю, все сценарии пока ещё возможны», — отметил в беседе с RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

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Примечательно, что ряд конгрессменов от Республиканской партии уже объявили о планах бойкотировать предложенное Байденом и Маккарти соглашение. Как ожидается, в случае принятия соответствующего закона государственный долг США увеличится ещё на $4 трлн в течение следующих полутора лет. На этом фоне, например, члены палаты представителей республиканцы Чип Рой и Эндрю Клайд призвали «держать линию обороны». В то же время их однопартиец Мэтт Розендейл назвал сделку «законом о финансовой безответственности», одобрение которого станет «оскорблением для американского народа». Похожую точку зрения выразил и конгрессмен Дэн Бишоп.

«Маккарти назвал сделку «большой победой», заявив, что демократы не получили от переговоров «ничего» из того, чего хотели... кроме увеличения долга ещё на $4 трлн... и полного отсутствия ответственности за это в предвыборный сезон 2024 года», — написал Бишоп в Twitter.

«Имеет форму снежного кома»

Государственный долг США представляет собой общую задолженность федерального правительства страны перед кредиторами. Вашингтон занимает деньги для оплаты всех необходимых трат, которые уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета.

Для этого власти страны в основном используют специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают выпущенные Минфином США ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг экономике Штатов. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.

По данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, траты американской казны стабильно превышают сумму денежных поступлений на протяжении последних 20 лет. За это же время государственный долг страны увеличился в пять раз, и сегодня его объём составляет около 120% ВВП.

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Ещё в 1917 году власти США впервые ввели так называемый потолок долга. Речь идёт об искусственном ограничении, которое изначально создавалось для оберегания страны от чрезмерного роста заимствований.

Вместе с тем на фоне постоянно растущих бюджетных расходов руководству страны периодически приходится либо поднимать лимит, либо вовсе отказываться от его использования. По данным конгресса, со времён Второй мировой войны США меняли долговой потолок уже 102 раза. Причём обсуждение этого вопроса обычно сопровождается жаркими спорами, а затягивание процесса каждый раз подталкивает страну к дефолту, отмечают эксперты.

Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. Как правило, это происходит из-за отсутствия у должника финансовых возможностей.

За всю историю Соединённые Штаты сталкивалась с такой ситуацией уже не менее пяти раз. Последний случай произошёл в 1979 году, когда власти не смогли своевременно договориться о подъёме потолка долга. В конечном итоге лимит был повышен, но американский Минфин не успел вовремя погасить обязательства на сумму свыше $120 млн.

Спустя более чем 30 лет, в 2011 году, Штаты вновь оказались на грани дефолта из-за возникших разногласий относительно потолка долга. Хотя в результате правительству всё же удалось вовремя рассчитаться с кредиторами, международное агентство S&P впервые понизило кредитный рейтинг США с высшего уровня AAA до AA+.

«Формально США уже находятся в состоянии дефолта. Реально они не получают столько доходов, сколько им нужно для собственного существования и развития. Эта проблема решается за счёт печатного станка и той парадигмы, которую они создали после Второй мировой войны, когда весь мир фактически финансирует американскую экономику... (Повышение потолка госдолга. — RT) имеет форму катящегося с горы огромного снежного кома, который постоянно увеличивается. Однажды наступит такой момент, когда уже невозможно будет договариваться, и весь мир это поймёт. Тогда страны перестанут наполнять этот шар, и он попросту взорвётся», — предположил в интервью RT глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Вместе с тем депутат не исключает, что даже в условиях сохраняющихся противоречий среди конгрессменов на этот раз США пока всё же сумеют избежать дефолта. Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Если согласовать инициативу не получится и случится дефолт, стоит ожидать последствий не только для экономики США, но и для многих других стран, поскольку доллар всё ещё остаётся главной резервной валютой, и центральные банки хранят в нём свои средства. При этом дальнейшее увеличение госдолга — это тоже негативный фактор для американской экономики, который будет подрывать доверие к доллару. Ведь обслуживание задолженности становится всё более дорогостоящим, что оказывает серьёзную нагрузку на бюджет страны», — добавил Антонов.

Процентный капкан

Отметим, что давление на американский бюджет уже заметно усилилось в последнее время на фоне изменившейся политики Федеральной резервной системы США (выполняет функции центробанка страны). В 2022 году после введения энергетических санкций против России в Штатах резко подорожало топливо, а инфляция ускорилась до максимума за последние 40 лет. Для борьбы с повышением цен ФРС начала резко ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП). Так, всего за год с небольшим американский регулятор поднял свою процентную ставку уже десять раз и довёл её до 5—5,25% — максимального уровня почти за 16 лет.

Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий ФРС увеличивается и стоимость обслуживания госдолга Штатов.

По данным бюджетного управления конгресса США, в 2022 году траты Вашингтона на выплаты процентов по государственному долгу выросли на 35% и составили $475 млрд, что эквивалентно 1,9% американского ВВП. Более того, согласно прогнозу ведомства, в 2023-м сумма увеличится ещё на треть — до $640 млрд (2,4% ВВП). В дальнейшем сумма будет только расти и со временем станет крупнейшей статьёй расходов бюджета, считают в американском фонде Питера Петерсона.

«В следующие 30 лет выплаты по процентам составят около $74 трлн, а к 2053 году на них будет уходить почти 40% всех доходов федерального бюджета. Затраты на выплату процентов... в 2029 году превысят объём расходов на оборону, в 2044-м — на Medicare (программу медицинского страхования пожилого населения. — RT), а в 2050-м — на социальное страхование», — подсчитали в организации.

Кроме того, как отмечают в фонде, дальнейшее увеличение затрат на выплату процентов приведёт к сокращению государственных инвестиций, которые могли бы обеспечить экономический рост в будущем. Так, к 2053 году американские власти будут направлять на обслуживание долга почти в три раза больше денег, чем когда-либо тратили на образование, развитие необоронной инфраструктуры, научные исследования и разработки вместе взятые, добавили в фонде.

Подобное положение дел несёт в себе большие риски, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. В этой связи, по его словам, всё больше государств начинают постепенно отказываться от доллара и переходят на расчёты в национальных валютах.