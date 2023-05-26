«Мировая финансовая пирамида»: в Госдуме РФ призвали страны отказываться от расчётов в долларах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил зависимым от доллара странам искать альтернативу американской валюте, которая становится токсичным активом. По словам депутата, вложения в экономику Соединённых Штатов создают угрозы для других государств на фоне растущего риска наступления дефолта в стране. Как отмечают эксперты, зарубежные инвесторы уже стали с осторожностью относиться к покупке казначейских облигаций США, желая обезопасить собственные средства. Между тем в Вашингтоне пока не могут договориться о повышении потолка долга. Эксперты уверены, что стороны в конечном счёте придут к компромиссу, однако соглашение не позволит стране выйти из долговой зависимости.

Зависимым от доллара странам следует уже сегодня искать альтернативу вложениям в американскую валюту и расчётам в ней, поскольку привязка к доллару несёт серьёзные риски для экономического благосостояния этих государств. Такое мнение в пятницу, 26 мая, высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Доллар становится токсичным. Все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом. Но здесь ситуация особая. Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран», — подчеркнул Володин в своём Telegram-канале.

Как отметил председатель Госдумы, сумма процентных платежей Вашингтона кредиторам в 2023 году может вырасти до $1,5 трлн, что составит почти треть доходной части бюджета Штатов. На этом фоне постепенный отказ некоторых стран от доллара и переход на расчёты в нацвалютах выглядит обоснованным и позволяет защитить граждан от дополнительных рисков, уверен депутат.

Отметим, что государственный долг США представляет собой общую задолженность федерального правительства страны перед кредиторами. Вашингтон занимает деньги для оплаты всех необходимых трат, которые невозможно покрыть с помощью доходов бюджета. Для этого власти страны в основном используют специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы приобретают выпущенные Минфином США ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг экономике Соединённых Штатов.

«Государственный долг — это активы, которые традиционно приносили проценты инвесторам и позволяли им на этом зарабатывать. Однако сегодня инвесторы ищут альтернативы на фоне серьёзного снижения кредитоспособности страны», — отметил в разговоре с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По последним данным американского Министерства финансов, крупнейшими зарубежными держателями государственных бумаг США по состоянию на март 2023 года остаются Япония (около $1,09 трлн), Китай ($869,3 млрд) и Великобритания ($714 млрд). Для сравнения: Россия держит в долговых инструментах США $77 млн.

По словам экспертов, в последнее время всё больше стран формируют свои резервы таким образом, чтобы меньше зависеть от инвестиций в американскую экономику. Одной из главных причин наметившегося тренда на рынке стало ужесточение кредитно-денежной политики США, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

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В начале мая Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, повысила процентную ставку до 5—5,25%. Значение стало максимальным с сентября 2007 года. Регулятор поднял планку в десятый раз подряд и таким образом пытается сдержать рост инфляции в стране.

Показатель начал увеличиваться ещё в 2021 году на фоне последствий пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась в 2022-м после введения Вашингтоном санкций против Москвы. Уже в середине года инфляция в Штатах впервые более чем за 40 лет поднималась до 9,1%, свидетельствуют данные американского Министерства труда.

Традиционно ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, рост экономики замедляется, что оказывает давление на инфляцию.

«В попытках обуздать инфляцию США ударили по инвестициям. Раунды повышения ставки ФРС привели к тому, что долгосрочные портфели ценных бумаг стали обесцениваться и инвесторам больше не выгодно вкладываться в них на долгий срок. Более того, игроки стали с осторожностью смотреть на такие вложения после заморозки наших активов в прошлом году. Никто не хочет повторения подобного сценария в случае усиления конфронтации с США», — рассказал RT Разуваев.

Помимо этого, инвесторы обеспокоены неравномерным распределением бюджета страны и высокой разницей между расходами и доходами США, добавил аналитик. Согласно подсчётам экономистов банка Goldman Sachs, уже через неделю финансовые резервы американского Минфина составят около $30 млрд, а к 9 июня полностью закончатся.

Долговая пропасть

В начале 2023 года госдолг США незначительно превысил предельно допустимую отметку $31,4 трлн. В результате у властей стали заканчиваться деньги для выполнения своих обязательств. В попытках взять ситуацию под контроль Минфин объявил о чрезвычайных мерах. Действия были направлены на отказ от финансирования некоторых категорий бюджетных расходов, обслуживание которых можно на время отложить.

Вместе с тем принятые меры не позволили правительству уменьшить величину госдолга. По словам американского министра финансов Джанет Йеллен, в результате США могут столкнуться с дефолтом уже 1 июня. Во избежание такого развития событий руководству страны необходимо договориться о повышении потолка долга. Однако достичь компромисса властям пока не удаётся из-за политических разногласий.

В частности, республиканцы согласны поднять лимит ещё на $1,5 трлн, но требуют сокращения бюджетных расходов на $4,8 трлн в течение следующих десяти лет. Демократы во главе с Джо Байденом настаивают на повышении лимита без каких-либо дополнительных условий.

После очередного раунда переговоров 23 мая президент США утверждал, что, если стороны не договорятся, страна будет вынуждена объявить отказ от обязательств по обслуживанию госдолга. По его словам, такой сценарий может не только нанести «настоящий удар» по финансовому благосостоянию американцев, но и дестабилизировать ситуацию в мировой экономике. Его главный оппонент, спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, объяснил сложившуюся ситуацию тем, что Байден «месяцами игнорировал надвигающийся кризис».

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Отметим, что США не впервые сталкиваются с проблемой повышения лимита по долговым обязательствам. Понятие госдолга впервые появилось в Штатах в 1917 году, а в 1934-м и 1979-м власти объявляли дефолт. В последний раз в Вашингтоне не смогли своевременно договориться о подъёме потолка долга. Лимит всё же был повышен, но американский Минфин не успел вовремя погасить обязательства на сумму свыше $120 млн.

«История с повышением долга — часто возникающая ситуация, к которой большинство участников рынка привыкли. В то же время затягивание решения вопроса вызывает беспокойство у инвесторов. Если в этот раз сторонам не удастся договориться в установленные сроки и нужно будет вводить чрезвычайные меры по финансированию бюджета, то это может негативно сказаться на настроении трейдеров, которые вкладываются в экономику Штатов», — подчеркнул в разговоре с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Формально США уже находятся в состоянии дефолта, поскольку не получают столько доходов, сколько необходимо государству для собственного существования и развития. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Впрочем, правительству пока удаётся решить проблему за счёт запуска печатного станка, в то время как многие инвесторы до сих пор финансируют американскую экономику, подчеркнул депутат.