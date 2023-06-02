Меньше половины: объём стратегических резервов нефти в США сократился до минимума за 40 лет

Стратегические резервы нефти в США сократились до минимума за последние 40 лет и опустели более чем наполовину. Власти страны стали активно выкачивать сырьё из хранилищ в 2022 году в рамках борьбы с ажиотажным ростом цен на горючее. Тогда после введённых против России энергетических санкций стоимость ресурса на мировом рынке резко выросла, и рядовые американцы столкнулись с рекордным удорожанием бензина, что негативно сказалось на рейтинге Джо Байдена. В попытке снизить социальную напряжённость Штаты стремятся нарастить предложение топлива на рынке и сбить возросшие цены, однако этому мешает сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+. Более того, в самом Вашингтоне уже заявляют о необходимости начать восполнять пустеющие стратегические запасы. Впрочем, такие действия могут обернуться ещё более серьёзным удорожанием топлива, считают эксперты.

Объём стратегических нефтяных резервов в Соединённых Штатах сократился до 355,4 млн баррелей — самого низкого уровня с сентября 1983 года. Об этом свидетельствуют материалы Управления энергетической информации (EIA) при Минэнерго США.

По данным ведомства, всего за последний год стратегические запасы нефти страны уменьшились примерно в полтора раза. Причём если ещё в начале июня 2022-го хранилища были обеспечены сырьём почти на 73% от максимально возможного уровня (714 млн баррелей), то к настоящему моменту их заполненность упала до 49,8%.

Отметим, что стратегический резерв представляет собой экстренный запас сырья на случай перебоев с поставками из-за рубежа. Вашингтон создал эту подушку безопасности ещё после нефтяного кризиса 1973 года, когда страны — члены организации ОПЕК отрезали США от экспорта энергоресурса.

Весной 2022-го президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о начале самой масштабной откачки нефти из стратегических запасов за всё время их существования. Причиной такого решения стал резкий рост внутренних цен на горючее, объяснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«На стоимость топлива в США сильно влияет биржевая цена нефти в мире. Если на международных площадках нефтяные котировки растут, то начинает дорожать и горючее на американских АЗС, а следом ускоряется инфляция. В прошлом году в результате антироссийских санкций Запада на глобальном энергорынке образовался дефицит, что и привело к росту мировых цен на нефть и ажиотажному увеличению стоимости бензина в Штатах», — объяснил Юшков.

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Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Вашингтон в попытке надавить на Москву решил полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов. Как утверждали на тот момент в Белом доме, США могут себе позволить пойти на такой шаг благодаря сильной энергетической инфраструктуре страны.

Тем не менее спустя некоторое время после введения санкций против Москвы стоимость нефти эталонной марки Brent на мировом рынке впервые за 14 лет превысила $139 за баррель. На этом фоне уже в июне средняя цена бензина в Штатах подскочила до рекордных $1,3 за литр, хотя ещё в январе составляла порядка $0,88. Тем временем уровень годовой инфляции в стране вырос до 9,1% — максимальной отметки с 1981-го.

«В результате всех этих событий рейтинг Байдена резко пошёл вниз. Для исправления ситуации власти США обратились к своим крупнейшим нефтегазовым компаниям, чтобы те перестали тратить сверхдоходы от дорогих энергоресурсов на рекордные выплаты акционерам в виде дивидендов и обратного выкупа акций, а использовали средства для инвестиций, направленных на рост добычи. Однако нефтяники отказались», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов.

В попытке обуздать рекордное повышение цен американское руководство попросило участников организации ОПЕК нарастить нефтедобычу. Для этого американский президент даже совершил визит в Саудовскую Аравию. Впрочем, страны картеля тоже не согласились с предложением администрации США, отметил Игорь Юшков.

«Для Вашингтона фактор топлива крайне важен в преддверии выборов, так как люди очень ярко реагируют на удорожание горючего. Параллельно растут и цены на продукты, поскольку увеличиваются затраты компаний на логистику. Поэтому и было решено запустить программу распродажи нефти из запасов, чтобы снизить цены на топливо, а демократы смогли удержаться у власти», — добавил собеседник RT.

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Любопытно, что сами США входят в тройку мировых лидеров по добыче нефти вместе с Россией и Саудовской Аравией. Согласно оценке EIA, в 2022 году на долю этих государств суммарно приходилось 43% глобального производства сырья. Тем не менее Штаты, в отличие от двух своих главных конкурентов, не могут полностью обеспечить себя топливом исключительно за счёт собственных добывающих мощностей.

Цена раздора

Изначально в Вашингтоне планировали завершить откачку сырья из хранилищ к ноябрю 2022 года. В результате принятых мер и одновременного снижения нефтяных котировок в мире уже к началу 2023-го стоимость бензина в стране опустилась до $0,82 за литр, а инфляция замедлилась до 6,5%.

Тем не менее начиная с середины весны текущего года снижение мировых цен на нефть замедлилось, а горючее в США вновь начало дорожать и сейчас уже продаётся в среднем по $0,94 за литр. На этом фоне Штаты продолжили опустошать свои запасы.

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Отчасти на ситуацию могли повлиять действия стран — участниц соглашения ОПЕК+, уверены специалисты. В альянс входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

В апреле страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи энергоресурса с мая до конца 2023 года суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки. Такая мера была принята в качестве дополнения к уже одобренному ранее снижению производства углеводородов на 2 млн баррелей в день.

Предполагается, что ожидаемое сокращение нефтедобычи суммарно на 3,66 млн баррелей в сутки приведёт к снижению поставок сырья на международный рынок. Это, в свою очередь, должно стать поводом для нового витка роста мировых цен на нефть.

«Положение дел на американском рынке горючего начало улучшаться после того, как цены на нефть опустились до $75—80 за баррель. Между тем в ОПЕК+ хотят видеть котировки в диапазоне $80—90 за баррель, поскольку именно при таких значениях у многих стран альянса складывается бездефицитный бюджет. Сверхвысокие цены им тоже не нужны, так как это убивает спрос, однако одобренное сокращение добычи как раз направлено на то, чтобы поддержать котировки выше $80 за баррель», — объяснил Игорь Юшков.

Таким образом, усилия ОПЕК+ сегодня играют в противовес политике США по высвобождению стратегических резервов, считает руководитель аналитического департамента AMarket Артём Деев. Впрочем, по мнению эксперта, возможности Соединённых Штатов в этом противостоянии остаются более ограниченными.

«Понятно, что администрации Байдена просто не оставалось ничего другого, кроме как начать высвобождать свои резервы. Тем не менее долго так продолжаться не может. Если для сдерживания цен и дальше опустошать стратегические запасы такими темпами, то вскоре американские нефтеперерабатывающие заводы столкнутся с серьёзным дефицитом сырья», — пояснил Деев.

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Примечательно, что, по словам главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, уже в июне ведомство намерено завершить откачку нефти из резервов, после чего может вернуться к закупкам сырья для восполнения запасов. Впрочем, как полагают эксперты, подобные действия рискуют обернуться удорожанием нефти и, по сути, обнулят все предыдущие усилия американских властей по борьбе с ценами на топливо.

«Есть фундаментальные факторы, которые во втором полугодии будут толкать стоимость нефти вверх. Китай, вероятно, станет наращивать потребление топлива, в США наступит время для закупок нефти в резервы вместо распродаж, а мировая экономика в целом начнёт оживать. Более того, Штаты уже намекнули на завершение цикла повышения процентных ставок, а значит кредиты перестанут дорожать, и у бизнеса появятся деньги для развития, что обычно приводит к росту спроса на нефть в мире. В результате к концу текущего года цены могу вырасти до $90—95 за баррель», — предположил Игорь Юшков.

Возможность подъёма сырьевых котировок не исключает и Евгений Калянов. Это, по его мнению, станет неблагоприятным сценарием для правящей демократической партии на фоне грядущих выборов 2024 года.