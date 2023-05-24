Горючий манёвр: в Минэнерго заявили о стабильности цен на топливо в России

В среду, 24 мая, биржевая стоимость бензина АИ-95 обновила исторический максимум. Подобную динамику аналитики объясняют повышенным спросом на горючее, а также плановым закрытием части нефтеперерабатывающих заводов на ремонт. В то же время цены на бензин в рознице в России остаются стабильными, отмечают в Минэнерго. При этом власти следят за ситуацией и готовы принимать оперативные меры в случае резкого роста стоимости горючего на АЗС, включая ограничения по экспорту товара. В этих условиях специалисты не ожидают серьёзного удорожания топлива на заправках как минимум до конца лета.

В среду, 24 мая, биржевая стоимость бензина АИ-95 в европейской части России обновила исторический максимум и превысила 61,8 тыс. рублей за тонну. В то же время цена топлива АИ-92 впервые с октября 2021 года в моменте достигала 53,2 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

За последние три месяца бензин АИ-95 на торговой площадке вырос более чем на треть, а биржевые котировки АИ-92 увеличились на четверть. Подобную динамику опрошенные RT эксперты объясняют сезонной нехваткой предложения на рынке.

«Весной некоторые нефтеперерабатывающие заводы закрываются на профилактические работы, поэтому часть излишков горючего уходит с рынка. Одновременно потребление топлива у населения возрастает, так как после зимы россияне начинают более активно ездить на транспорте по стране», — объяснил в беседе с RT эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков.

В результате дисбаланса спроса и предложения на топливном рынке возник временный дефицит, что и сыграло в пользу удорожания бензина в опте, добавил аналитик. Помимо этого, на биржевую стоимость горючего оказали влияние и заявления правительства о возможном перерасчёте демпферного механизма, отметил в разговоре с RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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Напомним, что так называемый демпфер в стране действует с 2019 года. Согласно условиям инициативы, государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставке топлива на внутренний рынок. Если цены на горючее в России ниже экспортных, производители получают компенсацию из федерального бюджета.

«Демпфер выплачивается производителям горючего в первую очередь для того, чтобы нивелировать разницу между стоимостью нефтепродуктов на мировых торговых площадках и их ценой на внутреннем рынке. Подобная схема позволяет избежать резких колебаний цен внутри страны для автолюбителей», — подчеркнул Чернов.

В конце апреля Минфин предложил изменить параметры демпфера. По словам министра финансов Антона Силуанова, участники рынка стали использовать механизм в качестве дополнительного источника дохода, что усиливает нагрузку на бюджет. В этих условиях ведомство планирует с 1 июля на год вдвое уменьшить размер выплат по демпферу.

«Это даст нам экономию по нефтегазовым доходам и, соответственно, снизит недопоступление этих доходов в бюджет. Примерно на 30 млрд рублей в месяц», — цитирует ТАСС Силуанова.

По данным Минфина, в 2022 году нефтегазовые компании получили из казны 2,17 трлн рублей, в то время как ещё в 2021 году государство выплатило концернам около 674,5 млрд рублей.

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Между тем, несмотря на рекордно высокие цены на оптовых площадках, розничная стоимость горючего в России остаётся практически неизменной. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме.

«Розничные цены стабильные на АЗС. Исходя из того что маржа на АЗС на высоком уровне, мы не ожидаем такого негативного отражения ситуации в опте на розничный рынок», — цитирует ТАСС министра.

Как добавил глава Минэнерго, министерство следит за ситуацией с ценами и готово предпринять оперативные шаги в случае необходимости. В частности, ведомство допускает возможность введения ограничений на экспорт бензина и дизеля. Кроме того, может быть ограничен вывоз за рубеж топлива, за производство которого нефтяные компании уже получили выплаты из бюджета в рамках демпфера.

«Действия властей будут способствовать сокращению объёмов продаваемого бензина на мировом рынке, что приведёт к повышению цен на бензин в других странах. В то же время, если ограничение будет действовать только на экспорт, то это поспособствует увеличению предложения горючего на внутреннем рынке России и снижению на него цен. Главное, чтобы меры не были слишком жёсткие, иначе нефтяники будут искать способы обойти ограничения», — рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По данным Росстата, с начала весны цена литра АИ-95 на заправках страны увеличилась в среднем на 0,45% — до 51,8 рубля, в то время как литр АИ-92 подорожал на 0,51% — до 47,5 рубля. По оценкам опрошенных RT аналитиков «Альфа-Форекс», в летние месяцы горючее на автозаправках подорожает темпами не выше уровня инфляции. Аналогичной точки зрения придерживаются и специалисты Freedom Finance Global.