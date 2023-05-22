Переключение передач: выдача автокредитов в России за год увеличилась в четыре раза

В апреле 2023 года количество выданных в России автокредитов выросло до 68,8 тыс., что стало самым большим показателем с начала 2022-го, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Как отмечают участники рынка, только за последние 12 месяцев значение увеличилось почти в четыре раза. Наблюдаемая динамика во многом связана с возобновлением государственной программы льготных займов на машины российской сборки. Кроме того, эксперты фиксируют интерес к покупке авто на фоне растущих объёмов поставок машин из дружественных стран. В этих условиях специалисты не исключают более оперативного восстановления российского авторынка от прошлогодних потерь.

В апреле россияне оформили 68,8 тыс. кредитов на покупку автомобилей — как новых, так и с пробегом. По сравнению с мартом показатель увеличился на 10,3% и стал максимальным с начала 2022-го. Такие данные в понедельник, 22 мая, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2023 года число выданных автокредитов выросло гораздо существеннее — на 297,6% (в апреле 2022 года — 17,3 тыс. единиц). Такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов в марте — апреле прошлого года. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление», — говорится в отчёте бюро.

По данным организации, больше всего займов в прошедшем месяце было выдано в Москве (4,55 тыс.), Московской области (4,01 тыс.), Санкт-Петербурге (3,6 тыс.), Республике Татарстан (3,52 тыс.) и Краснодарском крае (2,98 тыс.). При этом в ряде регионов число предоставленных ссуд увеличилось более чем на 20% относительно значений марта.

По мнению опрошенных RT аналитиков, позитивная динамика во многом связана с возобновлением государственной программы льготного автокредитования. Отметим, что в конце марта российские власти объявили о перезапуске льготы для отдельных категорий граждан. Речь идёт о медицинских работниках, сотрудниках сферы образования, мобилизованных, добровольцах и военнослужащих по контракту, принимающих участие в специальной военной операции, а также членах их семей.

В рамках инициативы субсидируемая из бюджета скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%. Воспользоваться льготой можно при покупке машины отечественного производства не дороже 2 млн рублей. В свою очередь, скидка на российские электромобили для всех категорий заёмщиков достигает 25%, но не более 625 тыс. рублей.

«Анонсированное возобновление льготного автокредитования можно расценивать как своевременное решение для рынка. Без такой поддержки автомобильный рынок может значительно потерять в объёмах продаж. Транспортные средства заметно выросли в цене, далеко не у всех есть полная сумма в распоряжении, но и отказываться от автомобиля россияне не хотят», — подчеркнул в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Помимо возобновления выдачи субсидируемых займов, позитивное влияние на рынок оказывает и нынешняя политика регулятора. Такую точку зрения в комментарии RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Отметим, что в начале 2022 года на фоне масштабных антироссийских санкций Запада Центробанк поднял свою ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Действия регулятора позволили замедлить инфляцию, но привели к резкому удорожанию заёмных средств, поэтому объёмы автокредитования в стране ощутимо замедлились. Впрочем, по мере адаптации экономики к новым условиям ЦБ начал снижать ставку и кредиты вновь стали более доступными для граждан.

«Мы видим, что экономика в этом году вырастет, соответственно, люди себя чувствуют достаточно уверенно для того, чтобы делать крупные покупки. Одновременно появились выгодные кредитные продукты и конкуренция за клиента со стороны банков, а также расширился ассортимент в дилерских центрах», — отметил Сигал.

Хотя автоконцерны из недружественных государств стали прекращать продажи и производство новых автомобилей в России, на смену им сегодня активно приходят иномарки из других стран. Так, в апреле среди купленных новых легковушек в стране 44% моделей принадлежали китайским брендам, свидетельствуют данные «Автостата». Самыми популярными марками стали авто концернов Chery, Geely и Haval.

«Сейчас китайские автомобили уже можно впрямую сравнивать с машинами из Европы, Японии и Кореи, а в некоторых аспектах, например по части современной электроники, китайские модели оказываются впереди. При этом каждая новая модель становится лучше и качественнее, интереснее внешне, что привлекает покупателей», — рассказал RT эксперт журнала «Авто.ру» Иван Ананьев.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Примечательно, что второе место по объёмам продаж в российских дилерских центрах принадлежит отечественным брендам, доля которых в апреле составила 35%. Самой продаваемой стала марка Lada концерна «АвтоВАЗ». В 2023 году предприятие планирует выпустить не менее 400 тыс. автомобилей и машинокомплектов.

Как полагают опрошенные RT специалисты, дальнейшее увеличение доли российских и китайских авто вместе с восстановлением кредитования помогут рынку быстрее оправиться от прошлогодних потерь. Более того, постепенная локализация производства китайских брендов на территории РФ может стать дополнительным стимулом для развития отрасли, не исключает Ананьев.

Согласно базовому прогнозу «Автостата», в 2023 году продажи новых машин в России могут увеличиться на 25% — до 780 тыс. единиц. В то же время оптимистичный сценарий предполагает рост показателя на 39% — до 870 тыс.