Топливный дисбаланс: розничные цены на бензин в России остаются стабильными на фоне рекордного роста биржевых котировок

С начала весны 2023 года стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла более чем на треть и на торгах 17 мая впервые превысила 61 тыс. рублей за тонну. Такую динамику эксперты отчасти связывают с закрытием некоторых нефтеперерабатывающих заводов на плановый ремонт и сезонным повышением спроса на топливо в стране. Помимо этого, биржевые котировки могли отреагировать на решение Минфина изменить параметры демпфирующего механизма. Начиная с июля власти планируют вдвое сократить выплаты нефтяникам при поставках горючего на внутренний рынок. Между тем розничные цены на бензин в России остаются стабильными, а специалисты не ожидают их серьёзного повышения как минимум до конца года.

В среду, 17 мая, биржевая цена бензина АИ-95 в европейской части России обновила исторический максимум и приблизилась к 61,41 тыс. рублей за тонну. Одновременно стоимость топлива АИ-92 впервые с ноября 2021 года поднималась до 52,99 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

С начала весны горючее АИ-95 на торговой площадке подорожало более чем на треть, а биржевые котировки АИ-92 выросли почти на четверть. Одной из причин наблюдаемой динамики могли стать сезонные факторы, утверждают эксперты.

«Весной российские нефтеперерабатывающие заводы традиционно останавливаются на плановый ремонт, в результате чего предложение топлива на внутреннем рынке может снижаться. В то же время объём потребления горючего в стране, напротив, увеличивается», — рассказал RT экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Таким образом, на топливном рынке мог образоваться определённый дисбаланс спроса и предложения, что и привело к удорожанию бензина на бирже, пояснил специалист. Кроме того, по мнению аналитика, цены могли отреагировать на сообщения о планах правительства скорректировать демпферный механизм.

Напомним, так называемый демпфер заработал ещё в 2019 году. В рамках инициативы государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставке топлива на внутренний рынок.

Также по теме Втрое меньше европейской: годовая инфляция в России впервые за три года опустилась до 2,31% По итогам апреля годовая инфляция в России впервые с февраля 2020-го замедлилась до 2,31%. Таким образом, рост потребительских цен в...

Если цены на горючее в России ниже экспортных, производители получают компенсацию из федерального бюджета. При более высокой стоимости сырья внутри страны бизнес, напротив, отчисляет в казну часть своей прибыли. Такой принцип позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

Как следует из материалов Минфина, в 2022 году выплаты компаниям по демпферу из бюджета выросли более чем в три раза и составили 2,17 трлн рублей. При этом с января по апрель 2023-го государство уже возместило бизнесу порядка 361 млрд рублей.

Между тем, по словам министра финансов России Антона Силуанова, на сегодняшний день выплаты в рамках демпфера, по сути, стали дополнительным источником дохода для нефтяников. В этих условиях власти решили несколько изменить параметры механизма.

«Маржа нефтепереработчиков сегодня — это 8 тыс. рублей на тонну. Раньше была меньше 2 тыс. рублей. Если посмотреть, откуда берётся эта маржа, — за счёт демпфера. По сути, мы эту маржу нефтепереработчиков из бюджета платим. Минфин же не может мимо этого пройти. Надо подкорректировать», — цитирует ТАСС Силуанова.

В частности, власти предлагают «уполовинить маржу» компаний. Для этого планируется с 1 июля на год вдвое уменьшить размер выплат по демпферу.

«Это даст нам экономию по нефтегазовым доходам и, соответственно, снизит недопоступление этих доходов в бюджет. Примерно на 30 млрд рублей в месяц», — отметил глава Минфина.

При этом, как подчеркнул министр, нефтяники не должны поднимать цены для рядовых потребителей в попытке компенсировать недополученные доходы. Следить за этим будет Федеральная антимонопольная служба, добавил Силуанов.

Gettyimages.ru

© buzbuzzer

Примечательно, что на фоне рекордного роста биржевых котировок розничная стоимость горючего в России продолжает оставаться относительно стабильной. По данным Росстата, с начала весны цена литра АИ-95 на заправках страны увеличилась в среднем на 0,45% — до 51,62 рубля, в то время как литр АИ-92 подорожал на 0,51% — до 47,38 рубля.

«ФАС может оштрафовать продавцов, если цены будут завышены неоправданно. Именно поэтому в рознице бензин дорожает гораздо медленнее, чем на бирже, где стоимость определяется соотношением спроса и предложения, а потому больше подвержена колебаниям», — объяснил RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Как полагает специалист, власти продолжат принимать меры для сдерживания розничных цен на бензин, поэтому в 2023 году горючее на автозаправках подорожает темпами не выше уровня инфляции. Аналогичную точку зрения в комментарии RT выразил управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов.