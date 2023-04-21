Hill: ряд республиканцев призвали Байдена прекратить помогать Украине

Короткая ссылка
Конгрессмены-республиканцы призывают американского лидера Джо Байдена прекратить отправку «безудержной» помощи и оружия Украине, пишет The Hill.
Hill: ряд республиканцев призвали Байдена прекратить помогать Украине
  • Gettyimages.ru

«Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с чёткой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта», — говорится в письме законодателей.

В документе также отмечается, что дальнейшая помощь может привести к эскалации конфликта, а также к столкновению с Россией.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Североатлантический альянс с начала конфликта оказал Украине военную помощь в размере $55 млрд.

Министр армии США Кристин Вормут также отметила, что боевые действия на Украине показали, что Вашингтон недооценил темпы использования боеприпасов в вооружённых конфликтах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить