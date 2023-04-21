Hill: ряд республиканцев призвали Байдена прекратить помогать Украине

Конгрессмены-республиканцы призывают американского лидера Джо Байдена прекратить отправку «безудержной» помощи и оружия Украине, пишет The Hill.

«Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с чёткой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта», — говорится в письме законодателей.

В документе также отмечается, что дальнейшая помощь может привести к эскалации конфликта, а также к столкновению с Россией.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Североатлантический альянс с начала конфликта оказал Украине военную помощь в размере $55 млрд.

Министр армии США Кристин Вормут также отметила, что боевые действия на Украине показали, что Вашингтон недооценил темпы использования боеприпасов в вооружённых конфликтах.