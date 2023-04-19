Министр армии США: Вашингтон недооценил темпы использования боеприпасов на Украине

Министр армии США Кристин Вормут заявила, что боевые действия на Украине показали, что Вашингтон недооценил темпы использования боеприпасов в вооружённых конфликтах.

Об этом Вормут сказала в ходе слушаний в палате представителей американского конгресса.

«Думаю, что война на Украине показала, что наши оценки по (использованию) боеприпасов в будущих конфликтах являются низкими», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, США усердно работают над увеличением производства боеприпасов, чтобы иметь возможность не только оказывать помощь Киеву, но и восстанавливать собственные запасы.

В марте Вормут заявила, что Вашингтон не должен быть безрассудным при оценке существующих военных возможностей России.