Министр армии США: Вашингтон недооценил темпы использования боеприпасов на Украине
- AP
Об этом Вормут сказала в ходе слушаний в палате представителей американского конгресса.
«Думаю, что война на Украине показала, что наши оценки по (использованию) боеприпасов в будущих конфликтах являются низкими», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, США усердно работают над увеличением производства боеприпасов, чтобы иметь возможность не только оказывать помощь Киеву, но и восстанавливать собственные запасы.
В марте Вормут заявила, что Вашингтон не должен быть безрассудным при оценке существующих военных возможностей России.