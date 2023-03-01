Министр Вормут: США не должны быть безрассудными при оценке военных возможностей России
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Как передаёт её слова РИА Новости, США были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях России.
По оценкам Вашингтона, Россия всё ещё не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде в ходе конфликта на Украине, добавила Вормут.
Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что армия США в настоящее время не располагает американскими танками M1 Abrams, которые можно было бы передать Украине.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, расход боеприпасов украинской армией превышает объём их производства в странах Запада.