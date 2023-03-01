Министр Вормут: США не должны быть безрассудными при оценке военных возможностей России

Министр армии США Кристин Вормут заявила, что Вашингтон не должен быть безрассудным при оценке существующих военных возможностей России.

Как передаёт её слова РИА Новости, США были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях России.

По оценкам Вашингтона, Россия всё ещё не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде в ходе конфликта на Украине, добавила Вормут.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что армия США в настоящее время не располагает американскими танками M1 Abrams, которые можно было бы передать Украине.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, расход боеприпасов украинской армией превышает объём их производства в странах Запада.