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Министр Вормут: США не должны быть безрассудными при оценке военных возможностей России

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Министр армии США Кристин Вормут заявила, что Вашингтон не должен быть безрассудным при оценке существующих военных возможностей России.
Министр Вормут: США не должны быть безрассудными при оценке военных возможностей России
  • Gettyimages.ru

Как передаёт её слова РИА Новости, США были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях России.

По оценкам Вашингтона, Россия всё ещё не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде в ходе конфликта на Украине, добавила Вормут.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что армия США в настоящее время не располагает американскими танками M1 Abrams, которые можно было бы передать Украине.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, расход боеприпасов украинской армией превышает объём их производства в странах Запада.

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